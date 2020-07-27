«Вам графинь играть и цариц»: элегантный образ Ирины Пеговой восхитил поклонников

Ирина Пегова — одна из актрис, которые по-настоящему умеют меняться. За это ее любит публика, режиссеры и фотографы. В объективе Филиппа Гончарова, известного своими работами для глянцевых журналов, Ирина Пегова всегда выглядит особенно лучезарной — он как никто другой умеет увидеть и подчеркнуть сильные стороны внешности известных и не очень людей.