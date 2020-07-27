«Вам графинь играть и цариц»: элегантный образ Ирины Пеговой восхитил поклонников
Фото: Instagram Ирины Пеговой
Ирина Пегова — одна из актрис, которые по-настоящему умеют меняться. За это ее любит публика, режиссеры и фотографы. В объективе Филиппа Гончарова, известного своими работами для глянцевых журналов, Ирина Пегова всегда выглядит особенно лучезарной — он как никто другой умеет увидеть и подчеркнуть сильные стороны внешности известных и не очень людей.
«Какая же вы Шикарная! Настоящая! Красавица», «Красота, нежность, притягательная сила», «Красавица наша русская», «Шикарная! Сногсшибательная! Великолепная», «Невероятной красоты женщина. Как будто с холста сошла», «Как вам идет черное платье со светлыми волосами. Вспомнила Есенина: Руки милой пара лебедей, в золоте волос моих ныряют», «Всегда нравились эти глаза, восхищаюсь», «Вам графинь играть и цариц! Настоящая русская красавица несущая добро и любовь», «Можно замахнуться на роль императрицы», — обсуждают восторженные поклонники.
Фото и видео: Instagram/@pegovairina
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