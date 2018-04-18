«Валяла дурака»: озорная Алла Пугачева показала редкое селфи

Через год популярная певица Алла Пугачева отметит весьма серьезный юбилей — аристке исполнится 70 лет. А пока она остается все той же озорной девчонкой, как и в молодости, а Максим Галкин стоит на страже ее красоты.
«Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай», — написала Примадонна.
«Офигенное фото!!!!!!!», «Алла Вы наше солнышко», «И все равно Примадонна!!!», «Обожаюююююю!!!», «Наша Примадонна всегда на позитиве», «Алла, вы бесподобны!!!», «Надо себя ЛЮБИТЬ, вы пример ВСЕМ!…», «Женщине столько, на сколько она себя чувствует, не зависимо от возраста, можно и в 30 лет быть ворчливой старухой», «Алла Борисовна, побольше бы от Вас таких фото....от женщины, которая живет в свое удовольствие)))», — восхищены подписчики.
Фото: instagram