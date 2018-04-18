«Валяла дурака»: озорная Алла Пугачева показала редкое селфи

Через год популярная певица Алла Пугачева отметит весьма серьезный юбилей — аристке исполнится 70 лет. А пока она остается все той же озорной девчонкой, как и в молодости, а Максим Галкин стоит на страже ее красоты.

«Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай», — написала Примадонна.