Не так давно Светлана Бондарчук поучаствовала в очередной фотосессии, результатом которой она поделилась в своем блоге. В кадре главный редактор журнала «Hello!» запечатлена в смокинге на голое тело. Пикантности снимку добавил тот факт, что модель показала язык фотографу. Нестандартное фото восхитило подписчиков блога знаменитости: «Красотка», «Озорная и чем-то на Мэрилин похожа))) Классная, в общем», — обсуждают они.Многие отметили, что что в этом образе Светлана выглядит еще более юной, чем обычно. Рассказывая о секретах красоты, она не скрывает, что делает уколы ботокса. Помимо этого, Бондарчук нравится скульптурирующий массаж тела и массаж лица, она следит за состоянием здоровья и пьет витамины, занимается йогой и пилатесом и приобщила к этому своего любимого мужчину Сергея Харченко. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!