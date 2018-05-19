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«В моде — естественная красота»: 58-летняя Лариса Вербицкая отказалась от пластики и филлеров

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Фото из Instagram Ларисы Вербицкой
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Лариса Вербицкая выступила против неестественных губ и скул.

Поклонники Ларисы Вербицкой не устают делать ей комплименты: в свои 58 звезда выглядит моложе как минимум на десять лет. Все дело — в передовых методах поддержания молодости кожи.

«Могу поспорить, что лет через 10 косметология достигнет таких высот, когда дочь, мама и бабушка будут выглядеть ровесницами!!! В моде — естественная красота!!! За основу взят принцип незаметной коррекции. Скорее надо возвратить утраченную с годами свежесть. Да, современная косметология за последние лет десять сделала серьезный прорыв в сторону процедур с минимальными рисками и быстрой реабилитацией. Требования к препаратам выросли. Уходят в прошлое коллагеновые, биополимерные филлеры, феноловый пиллинг (жесть!), мезонити, термаж. Теперь косметологи активно работают с более глубокими слоями кожи, используя смас лифтинг (Альтера), нитевой лифтинг. Десять лет назад такое могли только хирурги с совсем другими рисками. Большие губы и скулы — не модно!!! А мне это никогда и не нравилось!!! Изменилось отношение и к носогубным складкам!!! Старение лица теперь — проблема комплексная. Учитывается образ жизни. Назначаются витамины, аминокислоты, что повышает эффективность процедур», — рассказала звезда.

С тех пор как Лариса пострадала от действий косметолога, она максимально тщательно подходит к выбору специалиста и процедур.

«Прежде чем проводить над своей внешностью эксперименты, надо докопаться до истины и глубоко изучить вопрос», — советует она поклонницам.

Фото: instagram

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