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«У меня очень красивая мама»: Юлия Снигирь показала фото из личного альбома

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Снигирь

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Поклонники Юлии Снигирь обсуждают ее маму.

Несколько часов назад Юлия Снигирь показала фото из личного альбома, на котором запечатлена элегантная женщина. «У меня очень красивая мама», — написала она.

Поклонники актрисы восхитились аристократичными чертами и статью мамы любимицы. Многие разглядели общие черты.

«Да, очень красивая», «И вы с ней очень похожи», «Гены», «Строгаяяя», «Эффектная», «Аристократичная», «И очень женственная!», «Я сначала подумала, что на фото Анна Ковальчук», «Очень похожа Ваша мама на Екатерину Вилкову, пока не прочла пост, подумала она, очень красивая», «С прошедшим праздником поздравляю Вас и вашу мамочку», — обсуждают они.

Напомним, что в это воскресенье, 25 ноября, звезды поздравляли своих мам с днем матери и показывали нежные фото. Те, кто не успел этого сделать, публикуют свои снимки и признания сегодня. Мы покажем их в новом выпуске традиционного дайджеста, следите за публикациями.

Фото и видео: instagram

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