Звезды нежно поздравили мам с праздником

«Безусловная любовь! Вы готовы отказать себе во всем, лишь бы ваш ребёнок не нуждался, часто несколько работ, чтобы выдюжить и поднять его, если вы растите ребенка в одиночку. Вы умеете все на свете! Готовить, стирать, убирать, учить, зарабатывать деньги, делать карьеру! Но главное, что вы умеете делать - ЛЮБИТЬ! Любить всегда, не за что-то, а просто так! ВЫ ТЫЛ, ВЫ ДОМ, ВЫ НАДЕЖДА, СПАСЕНИЕ И СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ! Хочу пожелать вам Любви детей!!!!❤🙏и нам ничего больше не надо!!!» — написала Яна Поплавская.

Марина Федункив опубликовала фотографию своей мамы: «Мамуля , С днём Мамы ! 😘 Мы с тобой в разных городах ,но даже через расстояния я чувствую твою заботу и любовь ! Спасибо за жизнь ,за характер ! Моя любовь к тебе с первого дня моего появления в этом мире до бесконечности ❤️ #мояваля Поздравляю в этот день всех мамочек!желаю крепкого здоровья ,долгих лет жизни и только хорошего настроения 🌸».

«Моя любимая Мамулечка))) такое счастье, что у меня есть возможность обнимать, целовать тебя, болтать на любые темы и теперь называть бабушкой) с праздником тебя и всех без исключения мамочек мира !!! Дорогие будьте здоровы, берегите себя и ежесекундно купайтесь в нашей любви!!!❤️❤️❤️ », — написала Юлия Ковальчук.