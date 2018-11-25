Звезды нежно поздравили мам с праздником

В последнее воскресенье ноября в России по традиции отмечается День матери. Многие отечественные звезды воспользовались социальными сетями, чтобы посвятить любимым мамам теплые слова. «Спасибо тебе, моя дорогая и Великая женщина, за все, что у меня было и есть❤️ Твоя крепкая вера в меня и слова поддержки всегда служили и служат волшебным напутствием и стимулом быть лучше меня вчерашней 💋Безумно тебя люблю и скучаю», — написала Анастасия Костенко.
«Дорогие,женщины,девушки,девочки С ДНЕМ МАТЕРИ ВАС❤️❤️❤️Как же здорово иметь настоящую семью,любимых детей😍🔥и понимать,что за нами стоит целое поколение бабушек,пробабушек и тд... и они все были матерями!!!! Подарили жизнь нам а мы нашим деткам🙏Главное,берегите друг друга и дорожите старшим поколением,помогайте и старайтесь как можно чаще бывать вместе,обниматься,говорить другу другу теплые слова!!!МАМОЧКА,спасибо тебе за все🙏🙏🙏Я ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ», — обратилась Юлия Волкова.
У меня нет фотографии с моей любимой мамочкой , но это и не столь важно , она до сих пор мой главный советчик по-жизни . На этом фото еще одна победительница в конкурсе мам , это @karapylka !! С моей мамочкой её роднит то , что она тоже советчик , опора и главный наставник в семье . Короче , мамочки с праздников! Никогда не болейте , продолжайте спать в холодильнике ( чтобы быть вечно молодыми ) , и не переставайте нас любить 😍❤️❤️❤️#сднемматери #ура#люблювас
В блоге дочери Кети Топурия Оливии появилось забавное видео, в котором девочка читает стихотворение про маму.
«Безусловная любовь! Вы готовы отказать себе во всем, лишь бы ваш ребёнок не нуждался, часто несколько работ, чтобы выдюжить и поднять его, если вы растите ребенка в одиночку. Вы умеете все на свете! Готовить, стирать, убирать, учить, зарабатывать деньги, делать карьеру! Но главное, что вы умеете делать - ЛЮБИТЬ! Любить всегда, не за что-то, а просто так! ВЫ ТЫЛ, ВЫ ДОМ, ВЫ НАДЕЖДА, СПАСЕНИЕ И СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ! Хочу пожелать вам Любви детей!!!!❤🙏и нам ничего больше не надо!!!» — написала Яна Поплавская.
Марина Федункив опубликовала фотографию своей мамы: «Мамуля , С днём Мамы ! 😘 Мы с тобой в разных городах ,но даже через расстояния я чувствую твою заботу и любовь ! Спасибо за жизнь ,за характер ! Моя любовь к тебе с первого дня моего появления в этом мире до бесконечности ❤️ #мояваля Поздравляю в этот день всех мамочек!желаю крепкого здоровья ,долгих лет жизни и только хорошего настроения 🌸».
«Моя любимая Мамулечка))) такое счастье, что у меня есть возможность обнимать, целовать тебя, болтать на любые темы и теперь называть бабушкой) с праздником тебя и всех без исключения мамочек мира !!! Дорогие будьте здоровы, берегите себя и ежесекундно купайтесь в нашей любви!!!❤️❤️❤️ », — написала Юлия Ковальчук.
С днём МАМЫ🙏🏻❤🙏🏻 Спасибо нашим мамочкам за ВСЕ! Нет таких слов, которыми возможно описать нашу любовь и благодарность❤ В лице моей мамы, хочу пожелать всем крепкого здоровья и счастья!🙏🏻 Хочу поделиться с вами словами песни, которую я написала для своей мамы много лет назад! P.S. Когда были написаны эти строки, я думала на английском языке🙈, поэтому и звучит она на английском. . Just one look in your eyes means the world to me.. So much pain yet so much love deep inside I see. Maybe I don’t always show how much I care.. Mama, you know I’ll always be there. You’re my light You’re my pride Each time you cry, I wish the pain you felt was mine You’d give your life to see us smile In you I see everything I ever wanted to be.. Everything I I wanted to be 🙏🏻
«Поздравляем наших драгоценных мамочек с праздником! Спасибо за жизнь подаренную и сохранённую! Спасибо за любовь и нежность! Спасибо за тепло и преданность! Спасибо за доброту и мудрость! Ваши дети…», — написал Леонид Агутин.
«Сегодня День матери. От всего сердца поздравляю всех мам планеты с этим праздником. Мамино сердце всю жизнь переживает о своих чадах, и неважно, сколько им лет. Самое святой слово в жизни любого человека есть и остаётся- слово МАМА. Будьте здоровы, дорогие наши, и пусть ваши жизнь будет наполнена радостью и счастьем, а мы, ваши дети, будем все для этого делать», — поздравил мам Иосиф Пригожин.
Сегодня День матери ♥️ но хочу эти строки посвятить всем родителям когда ты был ребенком... они часы тратили на то, чтобы научить тебя пользоваться столовыми приборами... научить тебя одеваться, завязывать шнурки, застегивать пуговицы на рубашке. они меняли тебе грязные подгузники. учили умываться и причесываться. учили тебя читать и писать. поэтому... когда однажды они состарятся... когда они начнут забывать обычные вещи и медленно реагировать.. не надо на них злиться... когда они начнут забывать застегивать пуговицы и завязывать шнурки... когда они начнут пачкаться во время еды... когда их руки начнут трястись во время причесывания.. не торопи их, потому что ты рос медленно, а они состариваются... только твое присутствие, твое терпение, твое великодушие... принесут тепло в их сердца... если однажды им станет трудно держать равновесие или ходить... держи их за руку и не спеши, соблюдая удобный им темп, как они не торопили тебя, когда ты учился ходить в детстве.. будь рядом... потому что они всегда были рядом с тобой, страдая ради тебя, подбадривая тебя и… живя ради тебя.
«Девочки мои, прекрасные! Самое большое счастье и предназначение- быть мамой! Материнская любовь- космическая сила! Дать Жизнь, воспитать, вовремя отпустить - все переживает материнское сердце! Девочки, поцелуйте своих мам, поблагодарите за жизнь… Мамы, посмотрите на своих детей и просто дайте возможность им жить своей жизнью, будьте старшими подругами, мудрыми и любящими феями!» — написала Альбина Джанабаева.
«Я поздравляю мою маму, и мы с мамой поздравляем всех мам мира с Днём матери! Желаем любви близких, взаимопонимания с детьми в каждом из их возрастов, душевных сил, мудрости, добра и материнского счастья! Мамуля, я тебя люблю, ты необыкновенная!» — поздравила Катерина Шпица.
Сын Анны Нетребко Тьяго поздравил маму в стихах.
«Мамочка, я не буду говорить много и витиевато поздравлять тебя с днем Мамы! Я просто докажу это каждой секундой настоящей Любви к тебе... На всю жизнь…❤️», — написал Сергей Жуков.
МАМА ❤️ От всей души хочу Поздравить всех мам с прекрасным Днём Матери. А весь день, конечно, думаю о своей. Творческие профессии иногда диктуют нам свои правила. Мы часто отмечаем Дни Рождения, Новый Год, Юбилеи близких на работе... а хотелось бы бросить всё и лететь к маме! Так хочется просто обнять ее, и помолчать о своём. Безмолвное и понятное - «Спасибо»... Приготовить вкусненькое, поболтать о пустяках. Совсем скоро у меня будет такая возможность. ☀️ Ну а пока пишу это поздравление со съемочной площадки. И... Надо что-то менять)) Всегда очень жду встречи, будто расставались не на дни, а на годы. Я люблю тебя, мама! #мама
«Поделюсь в этот особенный день фотографией, сделанной для личного архива 😍 Мамочки! С нашим днём! 🌹Это самое прекрасное, что со мной случилось, трижды! Хочу одного, пусть все детки будут здоровы! 🙏🏻» — написала Мария Кожевникова.
Такие разные мы, и такие - близкие. Спасибо, Мамочка, за то, что пока ты рядом со мной, я все еще - доченька, и что больше никто на свете не спросит меня с такой тревогой: « у тебя все хорошо?...» Я очень тебя люблю! И раскидываю -над тобою, перед тобою! - свои руки куполом, чтобы защитить тебя от недобрых взглядов, злословия и любых неприятностей сегодняшнего не всегда уважительного и доброго мира! #деньматери❤️❤️❤️
«Мамочка, любимая моя, хочу поздравить тебя с праздником! Спасибо тебе за всё! За подаренную жизнь, за воспитание, за любовь и понимание, за то, что ты без остатка посвятила себя мне и брату. Я хочу, чтобы ты никогда не грустила и не тревожилась понапрасну. Отдельное спасибо тебе за внуков. Ты потрясающая Буся!!! Очень люблю тебя! С днем Матери!❤️ Твоя Зарочка P. S.: на фото моя красивая Мама со своим старшим внуком Данечкой (моим сыном)», — поздравила маму Зара.
Алексей Ягудин, Андрей Малахов и другие звезды поучаствовали во флешмобе ко Дню матери «#мамаянаделшапку».
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
Фото и видео: instagram