ТОП-5 провалов женщин, пытавшихся в пандемию заменить салоны красоты домашним уходом
Нередко попытки изменить внешность терпели неудачу. Английская певица и телеведущая Стейси Соломон недавно поделилась результатами одной из таких процедур в Instagram. Мать троих детей показала, как самостоятельно пыталась отремонтировать ноготь на большом пальце ноги. «Почему у меня такой большой палец ноги? Маленькие такие милые. Что случилось? Какая странная форма!», — написала она.
Фото: instagram.com/staceysolomon
Британская певица Кэти Прайс в условиях изоляции побаловала себя макияжем, но не подозревала, что лицо приобретет оранжевый оттенок. Комментируя ее снимки, один фанат признался: «Что-то пошло не так». Другой добавил: «Почему все выглядят оранжевыми и похожими на карикатуры?».
13-летняя Кейра Домачовски использовала искусственный загар самого темного оттенка и стала похожа на Умпа-Лумпу из фильма «Чарли и шоколадная фабрика», чем рассмешила пользователей Сети. Девушка хотела получить ровный темный цвет кожи и купила мусс. Она слишком поздно осознала, что выбрала самый темный оттенок. Ошеломленная 41-летняя мать девочки Кэрол рассмеялась, когда Кейра вошла в гостиную в белой пижаме.
Другая мама пыталась сделать парикмахера из своего сына, но прогадала. Молодой человек использовал фольгу, липкую пленку, чтобы покрасить волосы мамы, а заодно похвастался: «Думаю, это будет отлично смотреться, люди даже не заметят, что это сделал я». Но конечный результат был далек от профессионального, люди сравнивали его маму с «белой ведьмой».
Еще одна британка, Софи Флэк, была вынуждена использовать плоскогубцы своего отца, чтобы снять наращенные волосы. Она поклялась никогда больше не делать этого, после того, как продемонстрировала результаты своего творчества.
Фото: TikTok/sophie.flack
Фото и видео: Instagram/@staceysolomon, YouTube/Dogtooth Media, Instagram/@katieprice, TikTok/ashe_media, TikTok/sophie.flack, pexels.com
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