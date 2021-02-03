ТОП-5 провалов женщин, пытавшихся в пандемию заменить салоны красоты домашним уходом

Другая мама пыталась сделать парикмахера из своего сына, но прогадала. Молодой человек использовал фольгу, липкую пленку, чтобы покрасить волосы мамы, а заодно похвастался: «Думаю, это будет отлично смотреться, люди даже не заметят, что это сделал я». Но конечный результат был далек от профессионального, люди сравнивали его маму с «белой ведьмой».