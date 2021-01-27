Подросток нанесла искусственный загар и превратилась в Умпа-Лумпу

Темный цвет мусса «жертва» смыла лосьоном сразу. «Я никогда раньше не была такой темной. Когда я пошла в душ, почти все смылось. Получился красивый естественный цвет», — сказала она. Девочка призналась, что небольшой загар держался около пяти дней и ей нравился результат. Кэрол опубликовала видео в интернете, вызвав шквал комментариев. Многие написали, что сталкивались с подобной ситуацией и долго смеялись.

Ранее австралийка по имени Хейли воспользовалась автозагаром за день до выпускного бала в школе и испугалась своего отражения в зеркале. 19-летняя девушка уточнила, что решила пройти процедуру искусственного загара в местном салоне красоты, на услугу она записалась с подругой. Приятельница сняла девушку на видео, когда та выходила от мастера. Она была ошарашена ее видом.