Подросток нанесла искусственный загар и превратилась в Умпа-Лумпу
Девушка хотела получить ровный темный цвет кожи и купила мусс. Она слишком поздно осознала, что выбрала самый темный оттенок. Ошеломленная 41-летняя мать девочки Кэрол рассмеялась, когда Кейра вошла в гостиную в белой пижаме.
«Это была катастрофа. Ее лицо было очень темным. С ее белыми зубами и светлой пижамой это смотрелось очень ярко. Я попросила малышку не смотреть на меня, потому что не могла сдержать слез от смеха», — отметила Кэрол. Мать сравнила дочь с Умпа-Лумпой с шоколадной фабрики Вилли Вонки, прежде чем достать телефон, чтобы запечатлеть момент.
Темный цвет мусса «жертва» смыла лосьоном сразу. «Я никогда раньше не была такой темной. Когда я пошла в душ, почти все смылось. Получился красивый естественный цвет», — сказала она. Девочка призналась, что небольшой загар держался около пяти дней и ей нравился результат. Кэрол опубликовала видео в интернете, вызвав шквал комментариев. Многие написали, что сталкивались с подобной ситуацией и долго смеялись.
Ранее австралийка по имени Хейли воспользовалась автозагаром за день до выпускного бала в школе и испугалась своего отражения в зеркале. 19-летняя девушка уточнила, что решила пройти процедуру искусственного загара в местном салоне красоты, на услугу она записалась с подругой. Приятельница сняла девушку на видео, когда та выходила от мастера. Она была ошарашена ее видом.
Фото: YouTube/Dogtooth Media, pexels.com
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