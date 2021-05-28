Тиктокерша показала, как получить плоский живот в домашних условиях без усилий

Для начала надо сесть на стул, выпрямив спину, и поднять руки над головой и замереть в таком положении на 1-2 минуты. Далее, находясь в той же позе, следует подключить ноги: в кадре блогерша попеременно поднимает колени к животу, по 10 повторений на каждую ногу.

В конце видео Роман показала последний этап упражнения: она села на край стула, руки вытянула перед собой и стала тянуться вперед, после чего возвращалась на исходную позицию. «Каждый раз, когда ты тянешься вперед, сжимай пресс», —комментирует голос за кадром. Такое движение рекомендовано выполнять 20 раз.

По мнению девушки, такая тренировка не только сделает ваш живот красивым и подтянутым, но и поможет предотвратить проблемы со спиной.