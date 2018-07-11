«Тело шикарное»: Светлану Ходченкову в микро-бикини сравнили с ангелом Victoria's Secret

Фигуре 35-летней Светланы Ходченковой можно позавидовать! В откровенном микро-бикини звезда выглядит как модель Victoria's Secret.
«Великолепное фото», «Как всегда скромная и роскошная», «Ты издеваешься??)),уже ничего от тебя не осталось!)», «Света, всегда красивая))) Правда вот, совсем худышка стала», «Светлана Вы идеальны !!!!!», «Тело шикарное», «Спина красиво прокачена,не худая,а мышечная!))», «Красивая и независимая!!! Восхищаюсь Вами», — обсуждают фото подписчики, сравнивая Светлану с моделью.
Сейчас актриса находится в Грузии. Два года назад Светлана Ходченкова рассталась с женихом, бизнесменом Георгием Петришиным, но в январе стало известно о воссоединении пары. Пока влюбленные не уточняют, где и когда пройдет свадьба, и состоится ли она вообще. Предложение руки и сердца мужчина сделал в мае 2015 года на глазах зрителей спектакля «История любви». А познакомились Светлана и Георгий в кафе, за игрой в «Мафию».
Фото: instagram