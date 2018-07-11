«Тело шикарное»: Светлану Ходченкову в микро-бикини сравнили с ангелом Victoria's Secret

Сейчас актриса находится в Грузии. Два года назад Светлана Ходченкова рассталась с женихом, бизнесменом Георгием Петришиным, но в январе стало известно о воссоединении пары. Пока влюбленные не уточняют, где и когда пройдет свадьба, и состоится ли она вообще. Предложение руки и сердца мужчина сделал в мае 2015 года на глазах зрителей спектакля «История любви». А познакомились Светлана и Георгий в кафе, за игрой в «Мафию».

Фото: instagram