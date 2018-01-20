Как сообщают российские СМИ, 35-летняя Светлана Ходченкова решила дать второй шанс бывшему возлюбленному, бизнесмену Георгию Петришину.

Говорят, Светлана Ходченкова воссоединилась с экс-бойфрендом Георгием Петришиным. Влюбленные провели вместе несколько дней на Бали, затем отметили день рождения Светланы в Швейцарии, а сейчас катаются на лыжах в Куршевеле.

Друзья актрисы и бизнесмена уверяют в интервью журналу StarHit, что им очень комфортно вместе: «У мужчины прекрасное чувство юмора, такта. Как они со Светой отжигали на вечеринках — это надо было видеть!»