Отпуск на Бали и отвязные вечеринки: Светлана Ходченкова вернулась к экс-жениху?
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Как сообщают российские СМИ, 35-летняя Светлана Ходченкова решила дать второй шанс бывшему возлюбленному, бизнесмену Георгию Петришину.
Говорят, Светлана Ходченкова воссоединилась с экс-бойфрендом Георгием Петришиным. Влюбленные провели вместе несколько дней на Бали, затем отметили день рождения Светланы в Швейцарии, а сейчас катаются на лыжах в Куршевеле.
Друзья актрисы и бизнесмена уверяют в интервью журналу StarHit, что им очень комфортно вместе: «У мужчины прекрасное чувство юмора, такта. Как они со Светой отжигали на вечеринках — это надо было видеть!»
Напомним, Ходченкова и Петришин встречались больше пяти лет, а в мае 2015-го он сделал ей предложение руки и сердца на сцене после спектакля «История любви». Однако два года назад пара рассталась по невыясненным причинам. Надеемся, в этот раз Светлана и Георгий все-таки смогли преодолеть все противоречия и останутся вместе надолго.
Фото: Instagram, Vk.com, Global Look Press