«Тело богини»: 51-летняя Валерия впечатлила подписчиков фигурой и идеальным прессом

Певица Валерия пристально следит за питанием и регулярно занимается спортом. Для того, чтобы меню было правильным и сбалансированным, артистка даже открыла собственную компанию, которая предлагает готовые блюда для худеющих.
Валерия регулярно показывает подписчикам, какие упражнения делает, и рассказывает о результатах занятиями спортом. Впрочем, внешний вид певицы говорит сам за себя.
Валерия в очередном посте в соцсети призналась, что всегда не любила бегать, но приучила себя к этому.
«Утро каждого дня у меня начинается теперь с пробежки, раньше я себе этого и представить не могла, с детства не любила бегать. Сейчас потихоньку стала себя приучать - начала входить во вкус. Вот так бывает. Про пользу и возможный вред таких тренировок знаю все, поэтому не беспокойтесь, пожалуйста. И еще, для контроля за состоянием тела приобрела классный трекер,теперь без него никуда», - написала она (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Она также добавила, что регулярные занятия даже по 20 минут дадут результат, но только при условии соблюдения диеты.
«Идеальная фигура!! Идеальная! Восхищаюсь!!», - написал в комментариях Сергей Лазарев.
«Ну красотка же», - подтвердила Юлия Ковальчук.
«Валерия, Вы прекрасны!»,
«Неимоверно стройный стан, Ваша фигура идеал красоты, любимая Валерия!»,
«Тело богини!»,
«Вот тебе и мама троих детей, ну прекрасно же!!!», - похвалили подписчики.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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