«Тело богини»: 51-летняя Валерия впечатлила подписчиков фигурой и идеальным прессом

Певица Валерия пристально следит за питанием и регулярно занимается спортом. Для того, чтобы меню было правильным и сбалансированным, артистка даже открыла собственную компанию, которая предлагает готовые блюда для худеющих.

Валерия регулярно показывает подписчикам, какие упражнения делает, и рассказывает о результатах занятиями спортом. Впрочем, внешний вид певицы говорит сам за себя.

Валерия в очередном посте в соцсети призналась, что всегда не любила бегать, но приучила себя к этому.