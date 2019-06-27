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«Тело богини»: 51-летняя Валерия впечатлила подписчиков фигурой и идеальным прессом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Красавица Валерия

Фото: Instagram
Певица рассказала, что помогает ей оставаться в спортивной форме.

Певица Валерия пристально следит за питанием и регулярно занимается спортом. Для того, чтобы меню было правильным и сбалансированным, артистка даже открыла собственную компанию, которая предлагает готовые блюда для худеющих.

Валерия регулярно показывает подписчикам, какие упражнения делает, и рассказывает о результатах занятиями спортом. Впрочем, внешний вид певицы говорит сам за себя.

Валерия в очередном посте в соцсети призналась, что всегда не любила бегать, но приучила себя к этому.

«Утро каждого дня у меня начинается теперь с пробежки, раньше я себе этого и представить не могла, с детства не любила бегать. Сейчас потихоньку стала себя приучать - начала входить во вкус. Вот так бывает. Про пользу и возможный вред таких тренировок знаю все, поэтому не беспокойтесь, пожалуйста. И еще, для контроля за состоянием тела приобрела классный трекер,теперь без него никуда», - написала она (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Она также добавила, что регулярные занятия даже по 20 минут дадут результат, но только при условии соблюдения диеты.

«Идеальная фигура!! Идеальная! Восхищаюсь!!», - написал в комментариях Сергей Лазарев.

«Ну красотка же», - подтвердила Юлия Ковальчук.

«Валерия, Вы прекрасны!»,

«Неимоверно стройный стан, Ваша фигура идеал красоты, любимая Валерия!»,

«Тело богини!»,

«Вот тебе и мама троих детей, ну прекрасно же!!!», - похвалили подписчики.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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