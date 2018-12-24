«Стройняшка, спортсменка»: в Сети обсуждают фигуру 43-летней Елены Захаровой

Учитывая то, что это лишь начало занятий, подписчицы начали допытываться, в чем секрет стройности звезды. «Леночка, вы — прекрасны», «Балерина Захарова!!!», «Статуэтка», «Невероятная актриса.. умница.. Просто 16-ти летняя девчонка. Есть с кого брать пример как хорошо выглядеть», «Стройняшка, спортсменка так держать», «Какая легкость и гибкость!!! Здорово!!! Надо попробовать, может получится, вдохновили», — обсуждают они.

«Для меня всегда было важно не количество еды, а качество и вкус!! И умение встать из-за стола с ощущением, что ты немного не доел)) это один из факторов здорового питания», — поделилась Елена, отвечая на их вопросы.

Не забывает звезда и уделять время уходу за собой, советуя иногда устраивать себе маленький отпуск. «Баловать себя массажами, уходами и за два дня чувствуешь уже намного лучше себя. Любите себя и будьте счастливы», — делится она.