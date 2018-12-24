«Стройняшка, спортсменка»: в Сети обсуждают фигуру 43-летней Елены Захаровой

Чуть больше года назад актриса Елена Захарова стала мамой. Чтобы чувствовать себя хорошо и легко, она вернулась к спорту. На занятии пилатесом звезда продемонстрировала стройную фигуру и гибкость. «Прекрасное начало дня, забытые ощущения! Хорошей предновогодней недели всем!!», — написала актриса под фото.
Учитывая то, что это лишь начало занятий, подписчицы начали допытываться, в чем секрет стройности звезды. «Леночка, вы — прекрасны», «Балерина Захарова!!!», «Статуэтка», «Невероятная актриса.. умница.. Просто 16-ти летняя девчонка. Есть с кого брать пример как хорошо выглядеть», «Стройняшка, спортсменка так держать», «Какая легкость и гибкость!!! Здорово!!! Надо попробовать, может получится, вдохновили», — обсуждают они.
«Для меня всегда было важно не количество еды, а качество и вкус!! И умение встать из-за стола с ощущением, что ты немного не доел)) это один из факторов здорового питания», — поделилась Елена, отвечая на их вопросы.
Не забывает звезда и уделять время уходу за собой, советуя иногда устраивать себе маленький отпуск. «Баловать себя массажами, уходами и за два дня чувствуешь уже намного лучше себя. Любите себя и будьте счастливы», — делится она.
А вы следуете подобым советам?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram