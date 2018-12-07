«Спасибо за самое главное счастье в жизни»: 43-летняя Елена Захарова отметила первый день рождения дочки

6 декабря Елена Захарова отпраздновала счастливое и важное семейное событие. Дочери актрисы исполнился годик. Увы, актриса так и не решилась опубликовать малышки фотографию. С самого рождения актриса оберегает девочку от лишнего внимания и ни разу не делилась с поклонниками ее снимками.
Например, на праздничном фото Елена позирует лишь с детскими туфельками на фоне множества воздушных шаров. «Нам сегодня Год!!! Господи Спасибо за самое главное Счастье в моей жизни!! Слава Богу за все!!!» — так эмоционально подписала актриса этот яркий кадр (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Елена до сих пор не рассекретила и имя малышки, как и личность отца ребенка. Впрочем, после трагических событий, произошедших в жизни артистки семь лет назад (тогда маленькая старшая дочка Захаровой Анна-Мария ушла из жизни из-за болезни), это неудивительно. Поклонники Елены давно набрались терпения и просто радуются каждому снимку звезды с детской кроваткой или коляской.
Автор: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram