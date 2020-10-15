Страдавшая из-за «акульего» лица девушка сделала пластику и заплакала от счастья
20-летняя девушка из Фейлсворта объяснила, что долгое время страдала, так как подвергалась оскорблениям и критике со стороны окружающих из-за «акульего» носа. Она планировала сделать операцию на нос с 16-летнего возраста.
October 15, 2020
Мэдисон вспоминает, что в юношестве ее сравнивали с персонажем из мультсериала Уолта Диснея «Финес и Ферб», а также называли акулой из-за большого носа. Постоянные издевательства сверстников повлияли на психическое здоровье. Из-за комплексов она боялась знакомиться с другими людьми.
Родители девушки согласились оплатить ей операцию, которая стоила 5500 фунтов стерлингов (556 тысяч рублей). Кейн заявила, что операция полностью сделала ее счастливой. Когда сняли швы, девушка заплакала. «После операции я чувствую себя совсем другим человеком. Это лучшее, что я когда-либо испытывала», - сказала она.
Ранее жительница Японии по имени Микиши, подвергшаяся многочисленным унижениям в школе, сделала несколько пластических операций и стала моделью. Как рассказала девушка, в школе над ней часто издевались из-за внешности, и мириться с этим она не хотела. 25-летняя модель вспоминает, что тогда решила во что бы то ни стало быть красивой. Сейчас она очень популярна в азиатских социальных сетях благодаря своей внешности, созданной «собственными руками».
Фото: Pixabay.com
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