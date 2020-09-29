Девушка, которую травили в школе за внешность, сделала пластику и стала моделью

С тех пор в ее душе поселились комплексы, окружающие казались Микиши намного симпатичнее, а она сама – уродливой.

Первую операцию – на изменение разреза глаз - она перенесла, едва закончив школу. К тому времени девушка разорвала все дружеские связи и перестала общаться с прежним окружением. Далее японка взялась за подбородок, нос и форму глаз. Четыре пластические операции стоили ей четыре миллиона иен (более трех миллионов рублей), ради которых Микиши взяла ссуду.

По мнению японки, лучше жить в долгах, чем с низкой самооценкой. Если раньше она стеснялась себя, то сейчас помогает другим решать проблемы с внешностью. Она создала компанию Popelka Co. Ltd., которая консультирует по пластической хирургии и оказывает финансовую поддержку.