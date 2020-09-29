Девушка, которую травили в школе за внешность, сделала пластику и стала моделью
Как рассказала девушка, в школе над ней часто издевались из-за внешности, и мириться с этим она не хотела. 25-летняя модель вспоминает, что тогда решила во что бы то ни стало быть красивой. Сейчас она очень популярна в азиатских социальных сетях благодаря своей внешности, созданной «собственными руками». Историю о том, как из гадкого утенка японка превратилась в лебедя, она раскрыла в Twitter.
September 29, 2020
«Я решила сделать пластику, когда была старшеклассницей. В младших классах я призналась однокласснице, что мечтаю стать моделью. Вскоре мой секрет узнали другие и стали надо мной издеваться», — объяснила она.
С тех пор в ее душе поселились комплексы, окружающие казались Микиши намного симпатичнее, а она сама – уродливой.
Первую операцию – на изменение разреза глаз - она перенесла, едва закончив школу. К тому времени девушка разорвала все дружеские связи и перестала общаться с прежним окружением. Далее японка взялась за подбородок, нос и форму глаз. Четыре пластические операции стоили ей четыре миллиона иен (более трех миллионов рублей), ради которых Микиши взяла ссуду.
По мнению японки, лучше жить в долгах, чем с низкой самооценкой. Если раньше она стеснялась себя, то сейчас помогает другим решать проблемы с внешностью. Она создала компанию Popelka Co. Ltd., которая консультирует по пластической хирургии и оказывает финансовую поддержку.
Фото: Pexels
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