«Стараюсь не смотреть на еду»: Кристина Асмус избавляется от аппетитных форм после праздников

«Зато как еда смотрит на тебя», «Выглядишь отлично», «Ты не смотри а просто ешь, а то худенькая какая-то возьми пример с харлы пару беляшей и будет кровь с молоком», «Фото очень аппетитное», «Фигура нереальная))) Гарику прям ооооочень повезло», «Не бойтесь!!! Судя по вашей фигуре вам можно смотреть на еду», «Что там в тарелке? Трава какая-то, я б тоже на такое не смотрел», «Тут никто не смотрит на еду», — обсуждают фото одни подписчики.

«Зачем в попу засовывать купальник????», «Кристина, вы ведь не Бузова. Зад не нужно показывать, на вас и так приятно смотреть», «Неожиданно от такой степенной женщины», — критикуют другие.

А вы сидите на диетах после праздников?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram