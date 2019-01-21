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«Стараюсь не смотреть на еду»: Кристина Асмус избавляется от аппетитных форм после праздников

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кристины Асмус

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30-летняя Кристина Асмус снова решила худеть.

Несколько месяцев назад актриса Кристина Асмус жаловалась на склонность к полноте. «Надоело мне сидеть на голодных диетах», — писала она в блоге. Однако, вернувшись с каникул, звезда снова села на диету.

«После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду», — написала она под фото, наглядно продемонстрировав формы, от которых она решила избавляться.

«Зато как еда смотрит на тебя», «Выглядишь отлично», «Ты не смотри а просто ешь, а то худенькая какая-то возьми пример с харлы пару беляшей и будет кровь с молоком», «Фото очень аппетитное», «Фигура нереальная))) Гарику прям ооооочень повезло», «Не бойтесь!!! Судя по вашей фигуре вам можно смотреть на еду», «Что там в тарелке? Трава какая-то, я б тоже на такое не смотрел», «Тут никто не смотрит на еду», — обсуждают фото одни подписчики.

«Зачем в попу засовывать купальник????», «Кристина, вы ведь не Бузова. Зад не нужно показывать, на вас и так приятно смотреть», «Неожиданно от такой степенной женщины», — критикуют другие.

А вы сидите на диетах после праздников?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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