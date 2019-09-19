Почему принимать душ каждый день вредно для здоровья

Кроме того, дерматологи уверяют, что частый душ, особенно если он горячий, увеличивает риск возникновения кожных инфекций, так как вода в сочетании с мылом (гелем для душа) пересушивает кожу, уничтожают полезных бактерий, которые живут на ней, и способствуют появлению микротрещин. А прием горячей ванны вообще может быть смертельно опасен. Согласно последним исследованиям, этот способ мытья в 5 раз чаще интенсивных физических нагрузок провоцирует возникновение сердечного приступа. Именно потому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы горячие ванны противопоказаны.

Но и это еще не все: если вы все же моетесь ежедневно, душ надо принимать очень быстро, не больше 5-10 минут, чтобы не лишать кожу естественного защитного слоя, что, в свою очередь, может пагубно сказаться на иммунитете. То же самое касается и тех, кто любит принимать ванну.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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