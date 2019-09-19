Почему принимать душ каждый день вредно для здоровья

Как сообщает медицинский портал «Медикфорум», среднестатистический человек работает в офисе, а не в шахте, потому не потеет и не пачкается так обильно, чтобы нуждаться в ежедневном мытье. Часто достаточно просто сменить одежду и нижнее белье, чтобы поддерживать чистоту. В подтверждение этого заявления врачи ссылаются на эксперименты с космонавтами во времена СССР, которые доказали, что одежда из хлопка способна поддерживать чистоту не хуже приема душа.
Кроме того, дерматологи уверяют, что частый душ, особенно если он горячий, увеличивает риск возникновения кожных инфекций, так как вода в сочетании с мылом (гелем для душа) пересушивает кожу, уничтожают полезных бактерий, которые живут на ней, и способствуют появлению микротрещин. А прием горячей ванны вообще может быть смертельно опасен. Согласно последним исследованиям, этот способ мытья в 5 раз чаще интенсивных физических нагрузок провоцирует возникновение сердечного приступа. Именно потому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы горячие ванны противопоказаны.
Но и это еще не все: если вы все же моетесь ежедневно, душ надо принимать очень быстро, не больше 5-10 минут, чтобы не лишать кожу естественного защитного слоя, что, в свою очередь, может пагубно сказаться на иммунитете. То же самое касается и тех, кто любит принимать ванну.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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