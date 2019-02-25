«Спасательница Малибу»: Виктория Лопырева похвасталась фигурой через три недели после родов

«Викуся, красотуся», «Просто через 3 недели после родов ...», «Вика, как вам удалось так быстро прийти в форму????!!! Супер», «Выглядите просто супер даже и не сказать что вы только родили», «Шикарные красотки», «Вот бы всем так выглядеть через 3weeks», «Так и должна выглядеть молодая мама», — пишут восхищенные фолловеры.

На критику, связанную с объемом бедер, Виктория ответила: она не может вернуться к регулрным тренировкам, но собирается сделать это в ближайшее время: «Будем спортом корректировать скоро)) дайте время». Сейчас молодая мама кормит ребенка грудью каждые 2 часа.

Незадолго до родов модель говорила, что почти не набрала вес — из-за стрессов или генетики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что уже сейчас она выглядит почти так, как до беременности.