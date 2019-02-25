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«Спасательница Малибу»: Виктория Лопырева похвасталась фигурой через три недели после родов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
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35-летняя Виктория Лопырева позирует на пляже с подругой.

Совсем недавно Виктория Лопырева впервые стала мамой. Сейчас они с малышом наслаждаются морем и солнцем. «Режим "спасательниц Малибу" включен. 3 недели как мама», — написала модель под снимком в купальнике и коротких шортах.

«Викуся, красотуся», «Просто через 3 недели после родов ...», «Вика, как вам удалось так быстро прийти в форму????!!! Супер», «Выглядите просто супер даже и не сказать что вы только родили», «Шикарные красотки», «Вот бы всем так выглядеть через 3weeks», «Так и должна выглядеть молодая мама», — пишут восхищенные фолловеры.

На критику, связанную с объемом бедер, Виктория ответила: она не может вернуться к регулрным тренировкам, но собирается сделать это в ближайшее время: «Будем спортом корректировать скоро)) дайте время». Сейчас молодая мама кормит ребенка грудью каждые 2 часа.

Незадолго до родов модель говорила, что почти не набрала вес — из-за стрессов или генетики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что уже сейчас она выглядит почти так, как до беременности.

Больше о Виктории Лопыревой и ее беременности читайте здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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