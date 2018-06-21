Сногсшибательно выглядящая 51-летняя женщина раскрыла секрет своей вечной молодости

Свою историю женщина поведала британскому изданию Daily Mail. Она призналась, что в юности она была очень стройной, но при этом не особенно следила за тем, что и как она ест, и регулярно пренебрегала тренировками. А в 35 лет Лора впервые забеременела. После рождения дочери ее фигура сильно изменилась.
«Когда мне было 20 и немного за 30, я была худой без особых усилий, от природы, поэтому не особо думала о здоровье. Я просто хотела быть стройной, потому в спортзале в основном отдавала предпочтение кардиотренировкам. В то время ы была гораздо менее уверена в себе и представить не могла, что выкладываю на всеобщее обозрение свои фотографии, как делаю это сейчас», — добавляет женщина.
Чтобы вернуть былую форму Лора решила полностью пересмотреть свой рацион питания, отказавшись от переработанных продуктов, фастфуда и полуфабрикатов в пользу здоровой пищи. А также заставила себя полюбить спортзал и делать там не только кардио-, но и силовые тренировки со свободными весами. В ее рационе сейчас органическое мясо птицы (курица и индейка), цельнозерновые продукты, свежие овощи и фрукты, а также дикая рыба. В фитнес-клуб женщина ходит несколько раз в неделю, ее любимые тренировки – высокоинтенсивные интервальные и йога.
Выбранного курса женщина придерживается вот уже 15 лет. Она признается, что именно он помог ей сохранить тело молодым, а потому сворачивать с выбранного пути она не намерена. Более того, Хейккила получила профильное образование и теперь работает фитнес-инструктором и ведет свою страницу в Instagram, где делится с подписчиками лайфхаками по сохранению молодости и подтянутой фигуры.
Лора признается, что в личные сообщения ей с завидной регулярностью приходят сообщения от мужчин, которые сомневаются, что ей действительно за 50, и приглашают на свидания. Ее муж Джей, с которым они вместе уже 20 лет, не переживает из-за наличия у ее супруги молодых поклонников.
«Поддержание своего тела в отличной форме позволило мне вести активную жизнь с большим количеством путешествий, а также позволило мне вдохновлять других женщин менять свою жизнь, – признается Лора. – Мой муж гордится тем, что у него такая жена и радуется мужскому вниманию, которое я привлекаю». Хейккила добавляет, что ее супруг также занимается спортом и выглядит в свои 49 просто великолепно.
Также тренер советует: «Моя рекомендация начинающим — потихоньку приучайте себя к здоровому образу жизни. Избегайте обработанной пищи, ешьте больше натурального. Не морите себя голодом и сконцентрируйтесь на тренировках с весами, а не на интенсивных кардиотренировках. Дело в том, что наше тело естественным образом с возрастом теряет мышцы, потому нужно постоянно работать над их наращиванием. Кто угодно может выглядеть так, как я, все в ваших руках».
Текст: Наталья Обрядина
Фото: Instagram
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