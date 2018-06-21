Сногсшибательно выглядящая 51-летняя женщина раскрыла секрет своей вечной молодости

Чтобы вернуть былую форму Лора решила полностью пересмотреть свой рацион питания, отказавшись от переработанных продуктов, фастфуда и полуфабрикатов в пользу здоровой пищи. А также заставила себя полюбить спортзал и делать там не только кардио-, но и силовые тренировки со свободными весами. В ее рационе сейчас органическое мясо птицы (курица и индейка), цельнозерновые продукты, свежие овощи и фрукты, а также дикая рыба. В фитнес-клуб женщина ходит несколько раз в неделю, ее любимые тренировки – высокоинтенсивные интервальные и йога.

Выбранного курса женщина придерживается вот уже 15 лет. Она признается, что именно он помог ей сохранить тело молодым, а потому сворачивать с выбранного пути она не намерена. Более того, Хейккила получила профильное образование и теперь работает фитнес-инструктором и ведет свою страницу в Instagram, где делится с подписчиками лайфхаками по сохранению молодости и подтянутой фигуры.

Лора признается, что в личные сообщения ей с завидной регулярностью приходят сообщения от мужчин, которые сомневаются, что ей действительно за 50, и приглашают на свидания. Ее муж Джей, с которым они вместе уже 20 лет, не переживает из-за наличия у ее супруги молодых поклонников.