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«Снежная королева»: в Сети обсуждают экстравагантный образ Веры Брежневой

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Вера Брежнева в маске

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Певица выпустила новый клип на песню «Любите друг друга».

37-летняя Вера Брежнева сегодня представила на суд зрителей новую работу — клип на песню «Любите друг друга», ставшую саундтреком к фильму «Елки последние». Пользователи Сети обсуждают необычный образ, подобранный популярной певице режиссером клипа Аланом Бадоевым. Брежнева примерила необычный, закрывающий половину лица кружевной аксессуар, инкрустированный бисером и жемчугом, — в похожем недавно фотографировалась Валерия.

«Королева льда», «Намордник зачем?», «Как у Лопес образ в El Anillo.... Уже было…», «Вы мне напомнили героя из «Молчания ягнят», «Помнится, у Никки Минаж была похожая маска в клипе...🤔», «Не понравился ни клип, ни Ваш образ», «Снежная Королева», «Ужасный клип, плохой образ», «Грудь пора уже делать, виснет», «А вас в клипе вообще испортили, закрыли намордником, платье красивое, но грудь в разные стороны бежит, извините за прямоту. Испортили красивую женщину», «Я вот тоже не поняла - зачем прятать такое красивое лицо под маской?», «Извините, но напоминает Лектора Ганнибала, только гламурного», «Маска на лице какая-то неприятная!», «Намордник, как у Бузовой в «Мало половин»», — разошлись во мнениях подписчики.

А как вам новый клип Веры Брежневой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из клипа, Instagram

Видео: YouTube/Meladze Music

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