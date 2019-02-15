«Снежная королева»: в Сети обсуждают экстравагантный образ Веры Брежневой

«Королева льда», «Намордник зачем?», «Как у Лопес образ в El Anillo.... Уже было…», «Вы мне напомнили героя из «Молчания ягнят», «Помнится, у Никки Минаж была похожая маска в клипе...🤔», «Не понравился ни клип, ни Ваш образ», «Снежная Королева», «Ужасный клип, плохой образ», «Грудь пора уже делать, виснет», «А вас в клипе вообще испортили, закрыли намордником, платье красивое, но грудь в разные стороны бежит, извините за прямоту. Испортили красивую женщину», «Я вот тоже не поняла - зачем прятать такое красивое лицо под маской?», «Извините, но напоминает Лектора Ганнибала, только гламурного», «Маска на лице какая-то неприятная!», «Намордник, как у Бузовой в «Мало половин»», — разошлись во мнениях подписчики.

А как вам новый клип Веры Брежневой?