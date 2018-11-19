«Гламурный намордник»: экстравагантный образ Валерии вызвал бурные обсуждения в Сети

«Извините, но как в наморднике. Как-то совсем ни стильно», «Гламурный намордник(((», «Дорогой намордник, есть же ошейники с бриллиантами, ну вот из этой же серии», «Зачем вам намордник,вы,вроде,не агрессивная женщина?», «Перебор», «Непонятный образ», «Образ навеял мысли о том, что женщину заставили молчать дорогими подарками», «Неприятный образ. А сами Вы очень приятная, обаятельная и привлекательная», «Гадко и как будто прокаженная.не очень....», «Молчание ягнят...», «Лектор на гламуре. Почему бы и нет?», «Доктор Лектор -женский вариант», «Ужасно», «Может это и высокое искусство, но живое лицо с эмоциями намного впечатлительнее и красивее, камней», «При всей моей любви и уважении к Вам, простите, но это жуть», «Ужасно, как "Человек в железной маске"....», «Ужасно! Не прячьте свое красивое личико», — критикуют удивленные подписчики.

«Похоже на инопланетянку», «Завораживающая красота», «Что-то очень шикарное», «Не перестаете удивлять! Космос и царица Вселенной», «А мне нравится)я вижу образ мудрой птицы... Может быть филина:) думаю , вся суть в прочтении поэмы глубины мудрого взгляда», «Самое красивое здесь это глаза ...я даже на маску не обратила внимание ...», «ГЛАЗА!», «На фоне холодных камней, ярко видны выразительные и немного печальные глаза, сам образ подразумевает молчание, здесь только глаза-живые», — спорят с ними те, кто смог оценить старания стилиста.

Супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин, был немногословен: «🔥». Он всегда поддерживает даже самые смелые эксперименты жены.

Фото: instagram