Сменившую стиль Екатерину Варнаву перепутали с Татьяной Навкой: «Нежная и очень красивая»

«Красавица», «Вы Катя только хорошеете с годами и становитесь очень элегантной леди», «Нежная и очень красивая», «Как с обложки Vogue», «Невероятно красивая», «Вам очень идет быть блондинкой», «Вы какая-то особенная на этом фото! Глаз не отвести», «Гляжу на Вас, вроде Вы, а вроде нет», «Татьяна Навка», «Ой, я подумала, это Татьяна Навка», — обсуждают в комментариях.