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Сменившую стиль Екатерину Варнаву перепутали с Татьяной Навкой: «Нежная и очень красивая»

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Екатерина Варнава

Фото: Instagram Екатерины Варнавы

35-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава примерила элегантный образ, чем вызвала восторг у подписчиков своего блога.

В последнее время поклонники Екатерины Варнавы отмечают: их любимица стала более нежной и элегантной. Образ, который она примерила на днях, заставил их обсуждать ее сходство с супругой пресс-секретаря президента.

«Красавица», «Вы Катя только хорошеете с годами и становитесь очень элегантной леди», «Нежная и очень красивая», «Как с обложки Vogue», «Невероятно красивая», «Вам очень идет быть блондинкой», «Вы какая-то особенная на этом фото! Глаз не отвести», «Гляжу на Вас, вроде Вы, а вроде нет», «Татьяна Навка», «Ой, я подумала, это Татьяна Навка», — обсуждают в комментариях.

Фото: Instagram Екатерины Варнавы

Некоторое время назад Екатерина Варнава пополнила ряды завидных невест, расставшись с танцовщиком Константином Мякиньковым. Возможно, изменения в стиле обоснованы именно этим?

Фото и видео: Instagram

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