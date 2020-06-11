Сменившую стиль Екатерину Варнаву перепутали с Татьяной Навкой: «Нежная и очень красивая»
Фото: Instagram Екатерины Варнавы
В последнее время поклонники Екатерины Варнавы отмечают: их любимица стала более нежной и элегантной. Образ, который она примерила на днях, заставил их обсуждать ее сходство с супругой пресс-секретаря президента.
«Красавица», «Вы Катя только хорошеете с годами и становитесь очень элегантной леди», «Нежная и очень красивая», «Как с обложки Vogue», «Невероятно красивая», «Вам очень идет быть блондинкой», «Вы какая-то особенная на этом фото! Глаз не отвести», «Гляжу на Вас, вроде Вы, а вроде нет», «Татьяна Навка», «Ой, я подумала, это Татьяна Навка», — обсуждают в комментариях.
Фото: Instagram Екатерины Варнавы
Некоторое время назад Екатерина Варнава пополнила ряды завидных невест, расставшись с танцовщиком Константином Мякиньковым. Возможно, изменения в стиле обоснованы именно этим?
Фото и видео: Instagram
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