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Слишком худые руки Брижит Макрон удивили Сеть

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Брижит и Эммануэль Макрон

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Стройность 65-летней Брижит Макрон сыграла с ней злую шутку.

Первая леди Франции Брижит Макрон славится своим чувством стиля. Она не раз вызывала восторг публики, появляясь на важных мероприятиях в исключительно элегантных образах. Стройная фигура и уверенность в себе позволяют 65-летней супруге президента даже носить мини-юбки. Однако не всегда худоба — плюс.

Фотографии с приема, который Эммануэль и Брижит Макрон устроили в честь визита президента Кореи и его жены в Елисейском дворце, стали предметом обсуждения в Сети. Руки первой леди называют «болезненно худыми» и даже «старческими».

Пользователи Сети беспокоятся о здоровье 65-летней женщины и рекомендуют слишком стройной Брижит набрать несколько килограммов.

Ранее самой обсуждаемой темой была совместимость супругов: разница в возрасте у президента Франции и первой леди страны составляет 25 лет. Однако после комментария самого главы государства эта тема ушла на второй план. «Я со своей женой живу уже десятилетия. И она является частью меня самого. <...> Для меня лично это важно. Важно, чтобы дома был кто-то, кто говорит тебе правду. Потому что доступ к правде — это серьезный вызов», — цитировало информационное агентство ТАСС.

Фото: Christophe Morin/Panoramic/globallookpress

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