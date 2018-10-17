Слишком худые руки Брижит Макрон удивили Сеть

Первая леди Франции Брижит Макрон славится своим чувством стиля. Она не раз вызывала восторг публики, появляясь на важных мероприятиях в исключительно элегантных образах. Стройная фигура и уверенность в себе позволяют 65-летней супруге президента даже носить мини-юбки. Однако не всегда худоба — плюс.

Фотографии с приема, который Эммануэль и Брижит Макрон устроили в честь визита президента Кореи и его жены в Елисейском дворце, стали предметом обсуждения в Сети. Руки первой леди называют «болезненно худыми» и даже «старческими».