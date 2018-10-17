Слишком худые руки Брижит Макрон удивили Сеть

Первая леди Франции Брижит Макрон славится своим чувством стиля. Она не раз вызывала восторг публики, появляясь на важных мероприятиях в исключительно элегантных образах. Стройная фигура и уверенность в себе позволяют 65-летней супруге президента даже носить мини-юбки. Однако не всегда худоба — плюс.
Фотографии с приема, который Эммануэль и Брижит Макрон устроили в честь визита президента Кореи и его жены в Елисейском дворце, стали предметом обсуждения в Сети. Руки первой леди называют «болезненно худыми» и даже «старческими».
Пользователи Сети беспокоятся о здоровье 65-летней женщины и рекомендуют слишком стройной Брижит набрать несколько килограммов.
Ранее самой обсуждаемой темой была совместимость супругов: разница в возрасте у президента Франции и первой леди страны составляет 25 лет. Однако после комментария самого главы государства эта тема ушла на второй план. «Я со своей женой живу уже десятилетия. И она является частью меня самого. <...> Для меня лично это важно. Важно, чтобы дома был кто-то, кто говорит тебе правду. Потому что доступ к правде — это серьезный вызов», — цитировало информационное агентство ТАСС.
Фото: Christophe Morin/Panoramic/globallookpress