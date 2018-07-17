Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме

15 июля в Москве состоялось торжественное закрытие Чемпионата мира по футболу и матч, по результатам которого новым чемпионом стала сборная Франции. Это долгожданное событие, а последний раз чемпионский кубок французы получали 20 лет назад, превратилось в пышный праздник. Днем позднее футболисты вернулись домой, где их встретили как национальных героев. Президент Франции Эммануэль Макрон устроил для спортсменов торжественный прием в Елисейском дворце.

65-летняя супруга французского президента Брижит Макрон выбрала для мероприятия темно-синее мини-платье, которое открыло ее стройные ноги. Строгий, но, тем не менее, очень торжественный образ первая леди дополнила бежевыми лодочками и необычным серебряным браслетом.