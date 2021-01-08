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Скончался создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica

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Предприниматель Андрей Трубников

Фото: instagram.com/trubnikov_fly_or_die

Основатель брендов косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica предприниматель Андрей Трубников умер на 62-м году жизни, об этом рассказали в пресс-службе Natura Siberica и Organic Shop.

«К сожалению, это правда. Можем подтвердить смерть», — уточнили в компании. Ранее РБК писало, что Трубников скончался 7 января в своем доме в Московской области. Причина смерти не сообщается.

Как пишет ТАСС, продукция под брендом «Рецепты бабушки Агафьи» начала выходить в 2002 году. Через шесть лет появилась марка Natura Siberica.

В 2012 году заработала розничная сеть под тем же названием, 55 точек продаж были открыты в РФ и других государствах. На данный момент под брендом Organic Shop открыты 39 магазинов.

Ранее создатель бренда Kenzo Кендзо Такада скончался от осложнений на фоне коронавируса. Творческий путь модельера был интересным и захватывающим. Он родился в Японии, но в 1965 году уехал жить во Францию, где всего через пять лет открыл свой первый бутик под брендом Kenzo. Сегодня компания является одним из лидеров рынка: под брендом выпускаются парфюмерия, одежда, косметика и различные аксессуары.

Фото: Instagram/@trubnikov_fly_or_die, Instagram/@naturasiberica_ru

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