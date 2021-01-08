Скончался создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica

«К сожалению, это правда. Можем подтвердить смерть», — уточнили в компании. Ранее РБК писало, что Трубников скончался 7 января в своем доме в Московской области. Причина смерти не сообщается.

Как пишет ТАСС, продукция под брендом «Рецепты бабушки Агафьи» начала выходить в 2002 году. Через шесть лет появилась марка Natura Siberica.