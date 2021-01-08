Скончался создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica
Фото: instagram.com/trubnikov_fly_or_die
«К сожалению, это правда. Можем подтвердить смерть», — уточнили в компании. Ранее РБК писало, что Трубников скончался 7 января в своем доме в Московской области. Причина смерти не сообщается.
Как пишет ТАСС, продукция под брендом «Рецепты бабушки Агафьи» начала выходить в 2002 году. Через шесть лет появилась марка Natura Siberica.
В 2012 году заработала розничная сеть под тем же названием, 55 точек продаж были открыты в РФ и других государствах. На данный момент под брендом Organic Shop открыты 39 магазинов.
Ранее создатель бренда Kenzo Кендзо Такада скончался от осложнений на фоне коронавируса. Творческий путь модельера был интересным и захватывающим. Он родился в Японии, но в 1965 году уехал жить во Францию, где всего через пять лет открыл свой первый бутик под брендом Kenzo. Сегодня компания является одним из лидеров рынка: под брендом выпускаются парфюмерия, одежда, косметика и различные аксессуары.
Фото: Instagram/@trubnikov_fly_or_die, Instagram/@naturasiberica_ru
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