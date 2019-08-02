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«Сейчас у меня смена волос»: Лолита Милявская показала, как выглядит до и после наращивания

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лолита Милявская

Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress
55-летняя Лолита Милявская не скрывает, что не все элементы ее красоты даны ей от природы.

Лолита Милявская никогда не скрывала, что ее красота со временем подвергалась модфикациям. Женщина не считает зазорным обращаться к пластическим хирургам и косметологам, а на важные мероприятия и съемки предпочитает делать антивозрастной макияж.

«Густота волос добавляет шарм любой женщине. После разводов многие меняют прически, убирают длину, меняют цвет волос. Я как-то даже постриглась налысо)! Только с возрастом понимаешь, что волосы ни при чем))! Не буду менять себя», — написала звезда под очередным правдивым видео.

Певица наглядно продемонстрировала, как выглядит до и после наращивания.

А как относитесь вы к подобным процедурам?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram, globallookpress

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