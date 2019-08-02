«Сейчас у меня смена волос»: Лолита Милявская показала, как выглядит до и после наращивания

Лолита Милявская никогда не скрывала, что ее красота со временем подвергалась модфикациям. Женщина не считает зазорным обращаться к пластическим хирургам и косметологам, а на важные мероприятия и съемки предпочитает делать антивозрастной макияж.
«Густота волос добавляет шарм любой женщине. После разводов многие меняют прически, убирают длину, меняют цвет волос. Я как-то даже постриглась налысо)! Только с возрастом понимаешь, что волосы ни при чем))! Не буду менять себя», — написала звезда под очередным правдивым видео.
Певица наглядно продемонстрировала, как выглядит до и после наращивания.
А как относитесь вы к подобным процедурам?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, globallookpress
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