Скромный размер и небольшой животик: 37-летняя Вера Брежнева показала фигуру без фотошопа

В коротком необработанном видеоролике певица выныривает из бассейна, демонстрируя небольшой животик и отсутствие пышных форм. Но разве эти мелочи делают Веру менее красивой?

«Как всегда прекрасна», «Вот это настоящая женщина! Как раз обсуждаем — красота это стиль жизни? Или будем принимать себя такой какая есть?», «Да, мы успели посчитать все косточки», «Идеальная! Глаз радуется», — комментируют подписчики ее блога.