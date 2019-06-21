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Скромный размер и небольшой животик: 37-летняя Вера Брежнева показала фигуру без фотошопа

Вера Брежнева не боится демонстрировать свои особенности.

Крутые бедра, плоский живот, пышная грудь, светлые волосы — примерно так представляют поклонники Веру Брежневу, когда не видят ее фотографии. Однако сама певица не боится показывать, что она — такая же земная женщина как многие, просто чуть больше занимается своей внешностью.

В коротком необработанном видеоролике певица выныривает из бассейна, демонстрируя небольшой животик и отсутствие пышных форм. Но разве эти мелочи делают Веру менее красивой?

«Как всегда прекрасна», «Вот это настоящая женщина! Как раз обсуждаем — красота это стиль жизни? Или будем принимать себя такой какая есть?», «Да, мы успели посчитать все косточки», «Идеальная! Глаз радуется», — комментируют подписчики ее блога.

А как относитесь вы к бодипозитиву и идее отказаться от графических редакторов в социальных сетях?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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