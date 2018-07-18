Сама женственность! Новые фото Настасьи Самбурской взбудоражили Сеть

«Ой, какая хорошенькая», «Неотразимая», «Красавица», «Шикарная просто», «Настя - сама красотка, да ещё такое платье красивое — вот и фотки классные!», «Насть, какая вы нежная», «Анастасия, Вы великолепны!!!», «Вам идет такой образ», «Сама на себя не похожа😍», «Женственная и милая!», «Как же классно тебе, Настасья, с такой прической», «Неожиданно...такая милая и женственная Самбурская))))» — не скупятся на комплименты фолловеры.