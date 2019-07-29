«Сама натуральность»: Кортни Кардашьян похвасталась стройной фигурой в купальнике

В своем микроблоге в социальной сети Instagram Кортни Кардашьян в очередной раз доказала, что находится в великолепной форме. 40-летняя светская дива и по совместительству мама троих детей выложила фото, на котором позирует, сидя на скале в маской для подводного плавания на голове.

Отточенную в спортзале и кетодиетой фигуру знаменитости подчеркивает ярко-желтое бикини, на лице – ни грамма макияжа и счастливая белоснежная улыбка.