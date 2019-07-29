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«Сама натуральность»: Кортни Кардашьян похвасталась стройной фигурой в купальнике

Старшая из сестер знаменитого клана Кардашьян-Дженнер, отдыхающая с семьей и друзьями на Корсике, Франция, поделилась новым фото в купальнике без фильтров и макияжа.

В своем микроблоге в социальной сети Instagram Кортни Кардашьян в очередной раз доказала, что находится в великолепной форме. 40-летняя светская дива и по совместительству мама троих детей выложила фото, на котором позирует, сидя на скале в маской для подводного плавания на голове.

Отточенную в спортзале и кетодиетой фигуру знаменитости подчеркивает ярко-желтое бикини, на лице – ни грамма макияжа и счастливая белоснежная улыбка.

Поклонники не остались равнодушны к такой откровенности и осыпали Кортни комплиментами. «Вы выглядите тааааак мило!», «Великолепна!», «Горяча!», «Как в 40 у вас получается выглядеть на 12. Хотелось бы узнать, в чем ваш секрет», «Спасибо за то, что выкладываете фото без фильтров. Очень ценим вашу смелость и откровенность. Вы превосходно выглядите», «Тело, кожа и лицо, как у 20-летней девушки. Вы безупречны».

Конечно, не обошлось и без тех, кто усомнился в том, что фото неотредактированное, но таких, надо отметить, было меньшинство.

Кортни Кардашьян славится своей приверженностью к здоровому образу жизни и любовью к чистому повседневном питанию. Также напомним, что в начале июля она рассказала, что второй раз в жизни села на кетодиету, и призналась, что благодаря ей ее тело никогда не выглядело лучше. «Для меня это лучший способ подтянуть фигуру, обуздать тягу к сладкому и сахару, а также запустить процесс сжигания лишнего жира».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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