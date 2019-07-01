Кортни Кардашьяш рассказала, какая диета помогла ей добиться фигуры мечты

40-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» рассказала в своем блоге, что во второй раз решила сесть на низкоуглеводную кетодиету – план питания, в основе которого лежит уменьшение потребления углеводов и увеличение количества белков и жиров. На этой системе питания Кортни остановилась потому, что два года назад уже испробовала ее и осталась крайне довольна результатами.

«Наконец-то наступило сладкое лето, – начала она свое сообщение в блоге. – Солнце взошло, небо голубое, а дети не ходят в школу. Мы ждем лета весь год, а когда оно наступает, я хочу выглядеть и чувствовать себя как можно лучше. По моему опыту, я нашла идеальный способ привести в порядок свое тело, обуздать тягу к сахару, сжечь жир и дать толчок началу похудения. У меня был действительно положительный опыт от прошлого раза, когда я придерживалась кетодиеты, потому я хочу возобновить ее этим летом».