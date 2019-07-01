logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кортни Кардашьяш рассказала, какая диета помогла ей добиться фигуры мечты

Американская знаменитость, светская львица и старшая из сестер семейства Кардашьян-Дженнер поведала, что точно она ест в течение дня, а также о продуктах, которых старается избегать.

40-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» рассказала в своем блоге, что во второй раз решила сесть на низкоуглеводную кетодиету – план питания, в основе которого лежит уменьшение потребления углеводов и увеличение количества белков и жиров. На этой системе питания Кортни остановилась потому, что два года назад уже испробовала ее и осталась крайне довольна результатами.

«Наконец-то наступило сладкое лето, – начала она свое сообщение в блоге. – Солнце взошло, небо голубое, а дети не ходят в школу. Мы ждем лета весь год, а когда оно наступает, я хочу выглядеть и чувствовать себя как можно лучше. По моему опыту, я нашла идеальный способ привести в порядок свое тело, обуздать тягу к сахару, сжечь жир и дать толчок началу похудения. У меня был действительно положительный опыт от прошлого раза, когда я придерживалась кетодиеты, потому я хочу возобновить ее этим летом».

Кортни, к слову сказать, мать троих детей, призналась, что «никогда еще ее тело не выглядело лучше, чем сейчас». Ее типичный завтрак в рамках режима питания – коктейль из авокадо, на обед она ест салат с индейкой и салатом из зелени с яичным белком, на ужин у нее курица или лосось с рисом на подушке из цветной капусты или брокколи. Также знаменитость призналась, что старается не перекусывать между приемами пищи, а если ей нужно подкрепиться, пьет зеленый чай, бульон, сваренный на костях, или грызет орехи. На время диеты Кортни отказалась от обработанных продуктов, в том числе меда, газировки, фруктового сока, смузи, тортов, мороженого и конфет. Кроме того, она избегает перченой и мучной пищи, риса, макарон и хлопьев, также под запретом бобовые, фасоль, картофель, морковь, некоторые виды приправ и соусов, майонез и растительные масла. Единственные фрукты, которые знаменитость себе позволяет – маленькие порции ягод и клубники. Еще один продукт, оказавшийся в списке исключенных на время диеты, – алкоголь.

Придерживаться диеты Кортни Кардашьян намерена не слишком долго: «Я знаю, что по окончании месяца я, скорее всего, вернусь к своему привычному образу жизни. Все дело в балансе».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...