Кортни Кардашьяш рассказала, какая диета помогла ей добиться фигуры мечты

40-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» рассказала в своем блоге, что во второй раз решила сесть на низкоуглеводную кетодиету – план питания, в основе которого лежит уменьшение потребления углеводов и увеличение количества белков и жиров. На этой системе питания Кортни остановилась потому, что два года назад уже испробовала ее и осталась крайне довольна результатами.
«Наконец-то наступило сладкое лето, – начала она свое сообщение в блоге. – Солнце взошло, небо голубое, а дети не ходят в школу. Мы ждем лета весь год, а когда оно наступает, я хочу выглядеть и чувствовать себя как можно лучше. По моему опыту, я нашла идеальный способ привести в порядок свое тело, обуздать тягу к сахару, сжечь жир и дать толчок началу похудения. У меня был действительно положительный опыт от прошлого раза, когда я придерживалась кетодиеты, потому я хочу возобновить ее этим летом».
Кортни, к слову сказать, мать троих детей, призналась, что «никогда еще ее тело не выглядело лучше, чем сейчас». Ее типичный завтрак в рамках режима питания – коктейль из авокадо, на обед она ест салат с индейкой и салатом из зелени с яичным белком, на ужин у нее курица или лосось с рисом на подушке из цветной капусты или брокколи. Также знаменитость призналась, что старается не перекусывать между приемами пищи, а если ей нужно подкрепиться, пьет зеленый чай, бульон, сваренный на костях, или грызет орехи. На время диеты Кортни отказалась от обработанных продуктов, в том числе меда, газировки, фруктового сока, смузи, тортов, мороженого и конфет. Кроме того, она избегает перченой и мучной пищи, риса, макарон и хлопьев, также под запретом бобовые, фасоль, картофель, морковь, некоторые виды приправ и соусов, майонез и растительные масла. Единственные фрукты, которые знаменитость себе позволяет – маленькие порции ягод и клубники. Еще один продукт, оказавшийся в списке исключенных на время диеты, – алкоголь.
Придерживаться диеты Кортни Кардашьян намерена не слишком долго: «Я знаю, что по окончании месяца я, скорее всего, вернусь к своему привычному образу жизни. Все дело в балансе».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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