Россиянам рассказали, помогут ли фейсфитнес и массаж лица сохранить молодость и разгладить морщины
Эксперт в эфире радио Sputnik заявил, что сами по себе ставшие очень модными в последние годы процедуры могут быть очень эффективны и затормозить процесс увядания кожи, однако при неправильном выполнении техники или без контроля грамотного специалиста эффект может быть противоположным желаемому. В лучшем случае результата практически не будет, в худшем – могут возникнуть довольно серьезные проблемы. Так что упражнения фейсбилдинга стоит выполнять только под контролем специалиста, а прежде чем приступать к массажу или самомассажу лица стоит обязательно проконсультироваться с косметологом или дерматологом, так как во многих случаях он противопоказан.
«Если у человека воспаление или аллергические заболевания на коже, лучше воздержаться от массажа. Также массаж может быть вреден человеку, у которого есть аллергические заболевания на коже. Неправильная техника массажа может растягивать кожу. Если делать фейсбилдинг неправильно, приводить в тонус и расслаблять не те мышцы, можно усугубить внешнее состояние кожи, например, птоз – опущение мягких тканей века», – предупредил Алексей Едемский.
При этом дерматовенеролог отметил, что, прежде чем начинать курс массажа или фейсбилдинга, необходимо определить свой тип старения: «Лицам, склонным к статическому типу старения, когда обвисают мягкие ткани, массаж позволяет провести лимфодренаж, убрать лишнюю жидкость с лица, – сказал Алексей Едемский. – При таком деформационном типе старения мягкие ткани сползают вниз, и массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани, служить дополнительным каркасом». Однако врач разочаровал всех, кто надеялся с помощью этих методик избавиться от морщин и заломов на коже. По его словам, они малоэффективны при решении данной проблемы, помочь справиться с морщинами может только аппаратная или инъекционная косметология.
Фото: pexels
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