Россиянам рассказали, помогут ли фейсфитнес и массаж лица сохранить молодость и разгладить морщины

При этом дерматовенеролог отметил, что, прежде чем начинать курс массажа или фейсбилдинга, необходимо определить свой тип старения: «Лицам, склонным к статическому типу старения, когда обвисают мягкие ткани, массаж позволяет провести лимфодренаж, убрать лишнюю жидкость с лица, – сказал Алексей Едемский. – При таком деформационном типе старения мягкие ткани сползают вниз, и массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани, служить дополнительным каркасом». Однако врач разочаровал всех, кто надеялся с помощью этих методик избавиться от морщин и заломов на коже. По его словам, они малоэффективны при решении данной проблемы, помочь справиться с морщинами может только аппаратная или инъекционная косметология.

Фото: pexels

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