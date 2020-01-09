Россиянам рассказали, как быстро наладить режим сна после праздников

Также Калинкин рекомендовал перед тем как лечь в кровать, приглушить свет в комнате и отключить все гаджеты, чтобы дать нервной системе успокоиться и затем легко заснуть и более крепко спать. По его словам, организм вырабатывает мелатонин – гормон сна – исключительно в темноте, тишине и засыпании не позднее полуночи. Кроме того, необходимо отказаться от курения перед сном, употребления алкоголя, жирной пищи и напитков с кофеином во второй половине дня, так как это (в особенности крепкие напитки) «ферментирует» сон и провоцирует раннее пробуждение, а значит, и формирование хронического недосыпа и даже бессонницы.

Фото: vostock-photo

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