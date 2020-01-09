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Россиянам рассказали, как быстро наладить режим сна после праздников

Восстановить режим сна и отдыха после длительных новогодних каникул обычно нелегко. Полностью перестроиться на рабочий график получится приблизительно за две недели. Именно такие сроки озвучил руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

Главное правило возвращения к привычному режиму, по его словам, которые приводит российское информационное агентство ТАСС, – полноценный семи-девятичасовой сон ежедневно. Вариант отоспаться за выходные – не поможет, потому это особенно важный пункт.

Также врач рекомендовал стараться ложиться пораньше, желательно в десять вечера, тогда и просыпаться утром будет гораздо легче.

«Надо придерживаться своего рабочего графика – вставать и ложиться примерно в одно и то же время, плюс полчаса на протяжении рабочей недели, включая выходные. Это очень важно, потому что большинство людей в течение рабочей недели не досыпают и отсыпаются в выходные», – добавляет сомнолог.

Также Калинкин рекомендовал перед тем как лечь в кровать, приглушить свет в комнате и отключить все гаджеты, чтобы дать нервной системе успокоиться и затем легко заснуть и более крепко спать. По его словам, организм вырабатывает мелатонин – гормон сна – исключительно в темноте, тишине и засыпании не позднее полуночи. Кроме того, необходимо отказаться от курения перед сном, употребления алкоголя, жирной пищи и напитков с кофеином во второй половине дня, так как это (в особенности крепкие напитки) «ферментирует» сон и провоцирует раннее пробуждение, а значит, и формирование хронического недосыпа и даже бессонницы.

Фото: vostock-photo

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