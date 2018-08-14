Резко похудевшую Веру Брежневу сравнили с Анджелиной Джоли

Поклонники Веры Брежневой всегда восхищались ее спортивной фигурой. Куда бы ни отправлялась певица, из отпуска она возвращается всегда похорошевшей: дисциплина и физические упражнения помогали бывшей солистке группы «ВИА Гра» оставаться в прекрасной форме. На этот раз Вера снова похвасталась стройным телом.

«Вернулась к работе, остались от моего итальянского ПП (пицца-паста) только глаза», — похвасталась Вера.