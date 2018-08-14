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Резко похудевшую Веру Брежневу сравнили с Анджелиной Джоли

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Веры Брежневой

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Поклонники обсуждают фигуру 36-летней Веры Брежневой.

Поклонники Веры Брежневой всегда восхищались ее спортивной фигурой. Куда бы ни отправлялась певица, из отпуска она возвращается всегда похорошевшей: дисциплина и физические упражнения помогали бывшей солистке группы «ВИА Гра» оставаться в прекрасной форме. На этот раз Вера снова похвасталась стройным телом.

«Вернулась к работе, остались от моего итальянского ПП (пицца-паста) только глаза», — похвасталась Вера.

Мнения поклонников разделились.

«Похудела ооочень», «Даже и не скажешь что это было Пицца-Паста! Вера ты так шикарно выглядишь...», «Совсем похудела!», «Но вам идет быть худой! Еще красивее стали», «Худюлечка такая, прям как фарфоровая куколка.. красавица», «Красивая. Но глаза потухшие... Почему-то нет в них прежнего огня ...», «Усталые глаза но красивые», «Чем вы питаетесь, отлично выглядете», — пишут одни.

«Да уж, исхудали Вы ...», «Чет одни кости. Была круглее», «О Боже, рахит, хватит уже худеть, не красиво!!!», «Совсем измотанная», «Покормите Верверу», «Честно, не узнала мою любимую Веру)) вы там поаккуратней, а то кроме глаз хочется лицезреть и все остальные части тела», «Попахивает анорексией», «Почти как Джоли уже», «Один в один в Джоли)))», — обсуждают другие.

На чьей стороне вы?

Фото: instagram

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