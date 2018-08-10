«Без фотошопа, без фильтров»: Вера Брежнева показала тонкую талию и рассказала о занятиях спортом

Фигуре Веры Брежневой завидуют многие ее поклонницы и даже подруги. В Сети обсуждают «ген красоты», ведь все женщины в семействе Веры выглядят великолепно. Однако дело не только в генетике.

«Я занималась спортом, когда мне было 20. Чтобы похудеть. И когда мне было 27, я была в положении младшей дочкой, чтобы хорошо чувствовать себя после родов. В 30, когда еще телу нужно всего 3 дня для того, чтобы вернуться в форму после бурного отпуска. И сейчас, в 36. Только сейчас я делаю это потому, что кайфую. От занятий, от того, как я себя чувствую после тренировок и от того, как потом выгляжу», — призналась она.

В качестве подтверждения своих слов Вера показала фото, которое, как утверждает звезда, опубликовано «без фотошопа, без фильтров».