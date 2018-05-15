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Резко похудевшей Ольге Орловой не верят поклонники: «Тело как у юной девочки»

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Фото из Instagram Ольги Орловой
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40-летнюю Ольгу Орлову снова раскритиковали за использование фотошопа.

Несколько часов назад в блоге Ольги Орловой появилась фотография, на которой певица и ведущая «Дома-2» демонстрирует идеально плоский живот, осиную талию и худые бедра. В описании к фото артистка процитировала стихотворение Татьяны Красильниковой: «Забери меня, пожалуйста, к себе! / Приласкай, пригрей словами, успокой. / Я тобой простыла в сентябре, / Только вот не вылечусь весной. / Увези меня за горы и моря! / К солнцу золотому, далеко. / Я ведь погибаю без тебя, / Это же так больно, тяжело! / Подари мне цвета глаз твоих букет, / Или, знаешь — площадь из цветов! / Между нами сотни долгих лет / И ещё десятки городов. / Жду тебя недели и года, / Скоро не останется души. / Забери меня с собою навсегда! / Или лучше просто напиши».

«Красатулечка», «Персик», «Олечка, как всегда неотразима, звездочка, фигурка просто космос», «Ольга ты похоже сейчас в самой что ни наесть в лучшей форме! Гармония души и тела!», «В свои года Ольга выглядит лучше чем Бузова в свои 32», «Очень красивая фигура и купальник бомба! Какой у вас рост и вес, если по правде очень все гармонично», «Ольга, у вас просто прекрасная фигура,как вы питаетесь?», «Оль, вы были полнее прям, сейчас суперррр!!!! Ну напишите пожалуйста КААААК???КААААК!!!Этого добиться и держать? Сейчас супер вы», «Тело как у юной девочки. Красотка», — восхищены поклонники худобой певицы. Но не все поверили в идеальную картинку.

«Ну очень худа!», «Фотошоп поди», «Ничего особенного, раскудахтались оля богиня оля то оля это, да обычная она, а если фотошоп убрать и макияж то средненнькая. Оглянитесь вокруг столько оль ...», «Где есть гарантия что фото не отфотошоплено?», — не верят они в Ольгино преображение.

Спорить с хейтерами Орлова устала. «Мне 40 лет, рост 157, вес 43. Тех, кому легче считать, что это фотошоп — переубеждать не стану», — писала она ранее.

А вы верите, что в 40 лет можно быть такой же стройной как Ольга на этой фотографии?

Фото: instagram

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