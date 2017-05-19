Уже целый месяц популярная певица Ольга Орлова делится снимками, которые она делает, живя в фешенебельном отеле Four Seasons на Сейшелах. С каждым новым снимком градус неодобрения растет: некоторыми подписчиками звезды движет зависть. Сегодня Оля ответила им под новой соблазнительной фотографией: «Подпись к фото не придумала, но представляю какие будут комментарии от "Инста-критиков"»,— написала она.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Май 19 2017 в 1:29 PDT

В хэштегах звезда предположила, какими будут самые популярные: «#развалилась #втакомвозрастетакнеделают #стыднодолжнобыть #голаябаба #тыжемать #фотошоп».

«Молодец, Оленька! Так их-этих завистников! ВЫ ПРОСТО НЕВЕРОЯТНАЯ КРАСАВИЦА», «Красотка !Просто шикарная», «Это пишут люди, сами недовольные жизнью и собой, вы прекрасны, так держать, а мы любуемся и радуемся жизни», — поддерживают ее поклонники. Они отметили, что певица еще сильнее похудела на диете из местных продуктов.

В путешествие звезда взяла целую команду: визажиста, стилиста, фотографа. Вероятнее всего, вместе они работают над съемками очередного проекта.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Май 15 2017 в 12:24 PDT

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Май 14 2017 в 1:41 PDT

Фото: instagram.com