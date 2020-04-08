«Решила тряхнуть стариной»: Глафира Тарханова восхитила Сеть прической из детства
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Глафиры Тархановой
36-летняя Глафира Тарханова экспериментирует с образом во время самоизоляции.
«Ну классная девочка, вам все идет», «Красивая! Сил нет», «Классная. Мы так с подругой делали лет 20 назад», «Вау, вы прекрасно выглядите. Вам очень идет», «Я тоже так делаю заплетаю косички а на концы бигудюшки и получается красота, ты красотка», «Красавица!!! И с кудряшками и без», — обсуждают в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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