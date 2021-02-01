Рэпер имплантирует в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Фото: instagram.com/liluzivert
Бриллиант весит десять каратов. Певец копил на украшение с 2017 года после того, как впервые увидел настоящий розовый бриллиант. Известно, что алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая дом и автомобили (в том числе компании Bugatti). Стоимость украшения 24 миллиона долларов, это около 1,8 миллиарда рублей.
Как пишет издание, известный ювелир Эллиот Эллианте, работающий со знаменитостями, «установит» бриллиант на голову исполнителя. Артисту сейчас 26 лет. Он получил известность после выпуска дебютного сингла Money Longer. В 2017 году композиция «XO TOUR Llif3» в его исполнении стала одной из десяти лучших песен.
Ранее Джорджина Родригес поздравила поклонников с Новым годом. Возлюбленная 35-летнего Криштиану Роналду похвасталась шикарным украшением и поразила публику пикантным нарядом. Она надела белоснежное шелковое платье длины мини облегающего силуэта. Наряд невесты знаменитого спортсмена был украшен перьями, что добавляло аутфиту «огня» и смелости.
Родригес оставила волосы распущенными, уложив их в красивые голливудские волны. Жгучая брюнетка сделала яркий макияж с акцентом на пышные губы. На селфи она показала свое лицо крупным планом.
Фото: Instagram/@liluzivert, pixabay.com
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