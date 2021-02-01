Рэпер имплантирует в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей

Бриллиант весит десять каратов. Певец копил на украшение с 2017 года после того, как впервые увидел настоящий розовый бриллиант. Известно, что алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая дом и автомобили (в том числе компании Bugatti). Стоимость украшения 24 миллиона долларов, это около 1,8 миллиарда рублей.

Как пишет издание, известный ювелир Эллиот Эллианте, работающий со знаменитостями, «установит» бриллиант на голову исполнителя. Артисту сейчас 26 лет. Он получил известность после выпуска дебютного сингла Money Longer. В 2017 году композиция «XO TOUR Llif3» в его исполнении стала одной из десяти лучших песен.