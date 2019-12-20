passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Регулярное наслаждение красотой и искусством существенно продлевает жизнь

Посещение музеев, театров, картинных галерей и концертов помогает жить дольше: ученые Университетского колледжа Лондона установили, что эта привычка позволяет снизить риск смерти в следующие 12 лет на целых 30%.

Как передает онлайн-издание MedicalXpress, специалисты провели масштабное исследование, в котором на протяжении 12 лет анализировали состояние здоровья 6000 британцев старше 50 лет, и выяснили, что у тех из них, кто занимался искусством, любовался красивыми картинами, ходил на выставки в музеи хотя бы 1-2 раза в год, риск преждевременной смерти снижался на 14%. А те люди, которые делали это чаще (каждые несколько месяцев) и в целом вели активную культурную жизнь, риск уменьшался и вовсе на 31%.

Данное исследование стало дополнительным доказательством того, что увлечение красивыми вещами и искусством в любых его проявлениях благотворно сказывается на здоровье людей и продлевает жизнь. Специалисты предполагают, что все дело в том, что культурная жизнь оказывает положительное влияние на психику человека и его показатели физической активности. Ученые планируют продолжить эксперимент, чтобы точно установить причину такой взаимосвязи, потому что их беспокоит уменьшение в школах и университетах количества предметов, связанных с развитием любви к искусству, которое происходит во всем мире.

Кстати, предыдущие исследования подобного характера также установили, что любовь к искусству может снизить риск развития депрессии, деменции, слабости и хронических болезней.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!