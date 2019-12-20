Регулярное наслаждение красотой и искусством существенно продлевает жизнь

Данное исследование стало дополнительным доказательством того, что увлечение красивыми вещами и искусством в любых его проявлениях благотворно сказывается на здоровье людей и продлевает жизнь. Специалисты предполагают, что все дело в том, что культурная жизнь оказывает положительное влияние на психику человека и его показатели физической активности. Ученые планируют продолжить эксперимент, чтобы точно установить причину такой взаимосвязи, потому что их беспокоит уменьшение в школах и университетах количества предметов, связанных с развитием любви к искусству, которое происходит во всем мире.

Кстати, предыдущие исследования подобного характера также установили, что любовь к искусству может снизить риск развития депрессии, деменции, слабости и хронических болезней.

Фото: vostock-photo

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