Регулярное наслаждение красотой и искусством существенно продлевает жизнь
Как передает онлайн-издание MedicalXpress, специалисты провели масштабное исследование, в котором на протяжении 12 лет анализировали состояние здоровья 6000 британцев старше 50 лет, и выяснили, что у тех из них, кто занимался искусством, любовался красивыми картинами, ходил на выставки в музеи хотя бы 1-2 раза в год, риск преждевременной смерти снижался на 14%. А те люди, которые делали это чаще (каждые несколько месяцев) и в целом вели активную культурную жизнь, риск уменьшался и вовсе на 31%.
Данное исследование стало дополнительным доказательством того, что увлечение красивыми вещами и искусством в любых его проявлениях благотворно сказывается на здоровье людей и продлевает жизнь. Специалисты предполагают, что все дело в том, что культурная жизнь оказывает положительное влияние на психику человека и его показатели физической активности. Ученые планируют продолжить эксперимент, чтобы точно установить причину такой взаимосвязи, потому что их беспокоит уменьшение в школах и университетах количества предметов, связанных с развитием любви к искусству, которое происходит во всем мире.
Кстати, предыдущие исследования подобного характера также установили, что любовь к искусству может снизить риск развития депрессии, деменции, слабости и хронических болезней.
Фото: vostock-photo
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