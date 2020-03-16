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«Кудри солнечного цвета» и яркая кофточка Ирины Пеговой вызвали восторг у ее поклонников

41-летняя Ирина Пегова покорила фанатов легкостью, оптимизмом и красотой.

Актриса Ирина Пегова — по-настоящему народная любимица. Роли в театре и кино вызывают отклик у ее поклонников, и эти чувства взаимны, ради встречи с белорусскими зрителями звезда решила рискнуть.

«Полетела!!!!! Прическа называется "я упала с сеновала, тормозила головой" или "поцелуй меня с разбегу, я за деревом стою" или "прощай Лилия Сергеевна!" или "остатки роскоши былой"! Лечу на Сьемки в Минск на продолжение Акушерки, и слышу по радио о закрытии границы с Белоруссией???? Не знаю, что дальше будет ! Но лечу», — написала она.

«Молодая-молодая», «Очки убойные и такая милая мордашка», «Вам очень идет эта прическа и очки! Солнечная девушка», «Ирина, как Вам к лицу солнечного цвета кудри и кофточка, какая вы свеженькая и позитивная», «Солнечная🌻подсолнечная», «Красивая прическа», «Нравится все-глаза, улыбка, прическа, свитер, очки», — обсуждают образ актрисы фолловеры.

«Хорошего полета. И чтоб все удалось», «А как же Вы летите, сообщение с Белоруссией и Украиной закрывают», «Я тоже в Белоруссии!! И как возвращаться-без понятия», «Придется жить в Минске», «С Россией не закрыты, с Польшей закрыты», «Потом обязательно расскажите продолжение истории (с закрытием границы). Любопытно», «Ирина, счастливого пути! Береги себя, главное туда попасть и будем ждать продолжения любимого фильма», «Удачи, Иринка!))) Красавица наша, просто большой удачи», — переживают они.

Фото и видео: Instagram

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