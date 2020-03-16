«Кудри солнечного цвета» и яркая кофточка Ирины Пеговой вызвали восторг у ее поклонников

Актриса Ирина Пегова — по-настоящему народная любимица. Роли в театре и кино вызывают отклик у ее поклонников, и эти чувства взаимны, ради встречи с белорусскими зрителями звезда решила рискнуть.

«Полетела!!!!! Прическа называется "я упала с сеновала, тормозила головой" или "поцелуй меня с разбегу, я за деревом стою" или "прощай Лилия Сергеевна!" или "остатки роскоши былой"! Лечу на Сьемки в Минск на продолжение Акушерки, и слышу по радио о закрытии границы с Белоруссией???? Не знаю, что дальше будет ! Но лечу», — написала она.