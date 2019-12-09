Растрепанная, домашняя, без макияжа: Алекс Родригес показал, как выглядит Дженнифер Лопес в обычной жизни

В нем певица и актриса поделилась радостной новостью: за роль второго плана в фильме "Hustlers" («Стриптизерши») ее номинировали на «Золотой Глобус».

«Я горжусь тем, что Дженнифер заслуженно номинирована на "Золотой Глобус" за роль Рамоны в @hustlersmovie! Это — отличное завершение феноменального года самой талантливой женщины планеты. Поздравляю, детка! Я тебя люблю», — написал Алекс.

Основной список номинантов выглядит так.