Растрепанная, домашняя, без макияжа: Алекс Родригес показал, как выглядит Дженнифер Лопес в обычной жизни
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Дженнифер Лопес
Алекс Родригес опубликовал домашнее видео.
Так выглядело это видео в блоге Дженнифер Лопес:
В нем певица и актриса поделилась радостной новостью: за роль второго плана в фильме "Hustlers" («Стриптизерши») ее номинировали на «Золотой Глобус».
«Я горжусь тем, что Дженнифер заслуженно номинирована на "Золотой Глобус" за роль Рамоны в @hustlersmovie! Это — отличное завершение феноменального года самой талантливой женщины планеты. Поздравляю, детка! Я тебя люблю», — написал Алекс.
Основной список номинантов выглядит так.
Фото и видео: instagram
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