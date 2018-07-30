Располневшая и похорошевшая Мария Максакова позирует в красном купальнике

«Еще неделю назад писали, что я толстенная, а сейчас уже в прекрасной форме. Видимо хотят узнать секрет моей диеты? Ждите в следующем влоге», — прокомментировала Максакова появившиеся в Сети публикации.

А какой Мария больше нравится вам — похудевшей или полненькой?

Фото: globallookpress, facebook, youtube