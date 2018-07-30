Располневшая и похорошевшая Мария Максакова позирует в красном купальнике

В начале июля российские СМИ обсуждали новую фигуру Марии Максаковой. После гибели экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова вдова сильно похудела, но теперь — снова поправилась, заметили журналисты.
Сегодня в Сети появились снимки оперной певицы в купальнике — стоп-кадры из ее личного влога. Очевидно, что Мария действительно располнела, но ей это даже идет.
«Еще неделю назад писали, что я толстенная, а сейчас уже в прекрасной форме. Видимо хотят узнать секрет моей диеты? Ждите в следующем влоге», — прокомментировала Максакова появившиеся в Сети публикации.
А какой Мария больше нравится вам — похудевшей или полненькой?
Фото: globallookpress, facebook, youtube