«Опять пышка»: Мария Максакова показала располневшую фигуру и нового ухажера

На днях певица Мария Максакова — вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — опубликовала в своем Facebook несколько фотографий, на одной из которых запечатлена со стройным брюнетом, нежно обнимающим ее и держащим за руку. Судя по подписи, спутником Максаковой оказался украинский оперный певец Алекс Луна.
При этом многие интернет-пользователи обратили внимание не столько на ухажера Марии (в конце концов, в его компании она проводит сейчас все больше и больше времени), сколько на изменения в ее фигуре.
Подписчики оперной дивы сделали вывод, что артистка наконец оправилась от горя после смерти мужа и вновь начала жить полной жизнью, из-за чего и сильно поправилась. Впрочем, большинство фолловеров не осудили Максакову за лишний вес — они считают, что певица в любом случае выглядит отлично.
Фото: Facebook
Видео: Youtube.com / Maria Maksakova