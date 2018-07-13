«Опять пышка»: Мария Максакова показала располневшую фигуру и нового ухажера

На днях певица Мария Максакова — вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — опубликовала в своем Facebook несколько фотографий, на одной из которых запечатлена со стройным брюнетом, нежно обнимающим ее и держащим за руку. Судя по подписи, спутником Максаковой оказался украинский оперный певец Алекс Луна.

При этом многие интернет-пользователи обратили внимание не столько на ухажера Марии (в конце концов, в его компании она проводит сейчас все больше и больше времени), сколько на изменения в ее фигуре.