«Раньше было лучше»: в Сети обсуждают «новые губы» Наташи Королевой
Фото: Instagram Наташи Королевой
В последнее время популярная певица Наташа Королева вовсю экспериментирует с имиджем. Она примеряет образы с челкой и без, удивляет модным макияжем бровей, необычными оттенками губной помады. Часть поклонников, которые не привыкли видеть любимицу такой, предполагают, что она «сделала» себе «новые» губы.
«Не пойму губы забацала, не раньше лучше было», «И что все себя этими губищами уродуют», «Да, с губами что то перебор», «Наташа, что же ты натворила с губами», «Наташа стала как все», «Стала похожа на клонов из Дома2», «Это не Наташа Королева, а уже Оксана Федорова. Зачем?», «Наташенька, это не ты! Вернись обратно», «Натали, вернись, пожалуйста, в прежний образ. Ты и так оооочень красивая, обворожительная и обаятельная», - пишут недовольные фанаты.
Впрочем, вопрос губ певицы беспокоит их уже давно - еще в декабре минувшего года ее упрекали в использовании филлеров.
А как считаете вы, имело место вмешательство косметолога? Или новый тип макияжа создает эффект более напитанных, чем обычно, губ?
Фото и видео: Instagram/@koroleva__star
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