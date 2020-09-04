«Раньше было лучше»: в Сети обсуждают «новые губы» Наташи Королевой

«Не пойму губы забацала, не раньше лучше было», «И что все себя этими губищами уродуют», «Да, с губами что то перебор», «Наташа, что же ты натворила с губами», «Наташа стала как все», «Стала похожа на клонов из Дома2», «Это не Наташа Королева, а уже Оксана Федорова. Зачем?», «Наташенька, это не ты! Вернись обратно», «Натали, вернись, пожалуйста, в прежний образ. Ты и так оооочень красивая, обворожительная и обаятельная», - пишут недовольные фанаты.

Впрочем, вопрос губ певицы беспокоит их уже давно - еще в декабре минувшего года ее упрекали в использовании филлеров.

А как считаете вы, имело место вмешательство косметолога? Или новый тип макияжа создает эффект более напитанных, чем обычно, губ?