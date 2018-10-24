Пышная прическа, голые плечи и митенки: рок-образ Аллы Пугачевой восхитил Сеть

Сегодня в 20:57Пышная прическа, голые плечи и митенки: рок-образ Аллы Пугачевой восхитил СетьКомментарииПоклонники Аллы Пугачевой засыпали ее комплиментами.В этот вторник, 23 октября, состоялся посвященный 30-летию дома моды показ Valentin Yudashkin. Поздравить друга прибыла Алла Пугачева, чей образ вызвал массу комплиментов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 24 Окт 2018 в 4:57 PDT Фото: instagramТегиАлла Пугачеваимиджстиль звездыПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...