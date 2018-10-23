Пугачева, Винокур, Стриженовы и другие звезды посетили юбилейный показ Valentin Yudashkin в Москве

В этот вторник, 23 октября, открылся 40-й сезон Недели моды в Москве. Показы коллекций молодых дизайнеров и именитых кутюрье будут проходить в Гостином дворе вплоть до 28 октября. Одним из самых ярких обещает стать шоу Valentin Yudashkin. Дизайнер представил, а звездные гости оценили коллекцию pret-a-porter spring-summer 2019.

Посвященный 30-летию дома моды юбилейный показ посетили Алла Пугачева, Владимир Винокур, Александр и Екатерина Стриженовы, Игорь Николаев и Юлия Проскуряковы, а также многие другие друзья семьи кутюрье.