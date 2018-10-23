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Пугачева, Винокур, Стриженовы и другие звезды посетили юбилейный показ Valentin Yudashkin в Москве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Показ модного дома Валентина Юдашкина открыл 40-й сезон Недели моды в Москве.

В этот вторник, 23 октября, открылся 40-й сезон Недели моды в Москве. Показы коллекций молодых дизайнеров и именитых кутюрье будут проходить в Гостином дворе вплоть до 28 октября. Одним из самых ярких обещает стать шоу Valentin Yudashkin. Дизайнер представил, а звездные гости оценили коллекцию pret-a-porter spring-summer 2019.

Посвященный 30-летию дома моды юбилейный показ посетили Алла Пугачева, Владимир Винокур, Александр и Екатерина Стриженовы, Игорь Николаев и Юлия Проскуряковы, а также многие другие друзья семьи кутюрье.

Тема показов в рамках Недели моды — «Без фильтров». Валентин трактовал ее как стиль фьюжн, построенный на стыке европейской и азиатской культур. Присутствующие были в восторге!

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В среду на подиум выйдут модели plus size в рамках показа La Redoute и Shopping life. В этот и последующие дни ожидаются также показы Rivalli/Vesna, DNK-RUSSIA, Анастасия Кучугова, Lisa Romanyuk, ILYA SHIYAN, BLACK STAR и других брендов.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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