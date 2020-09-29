«Прыщи исчезли в мгновение ока»: после 10 лет мучений девушка нашла способ вылечить акне
Угревая болезнь у Элеттры начала развиваться в подростковом возрасте, из-за чего она стала избегать общения с другими людьми, чтобы избежать слишком пристального внимания к ее коже. Ее историю передает британский онлайн-портал The Sun. Чтобы облегчить акне, гинеколог назначил девушке противозачаточные таблетки, временно ей стало лучше. Но когда итальянке исполнилось 20 лет, она перестала их принимать, и состояние ее кожи резко ухудшилось. Акне вернулось в еще более острой форме, чем раньше. «У меня появились ужасные болезненные кистозные прыщи под кожей, и я испугалась того, что происходит с моим лицом», – объясняет она.
Элеттра многократно посещала разных дерматологов, проводивших различные инвазивные процедуры по уходу за ее кожей, включая кислотные пилинги, лазеротерапию, и назначали прием сильнодействующих лекарств, только все это не помогало – становилось только хуже. Отчаянно желая избавиться от заболевания, девушка по рекомендации в социальной сети Instagram купила за 27 долларов (около 2 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ) подсушивающий тоник, который наносится точечно и высушивает поверхностные пятна и уменьшает покраснения или воспаления во время сна. Продукт не содержит сульфатов и использует богатую смесь ингредиентов для борьбы с прыщами, включая серу, оксид цинка и изопропиловый спирт, что сделало его популярным у многих девушек. Элеттра решила, что терять ей нечего, и через несколько после начала использования не узнала свою кожу: «Прыщи исчезли в мгновение ока. По шкале от 1 до 10 я бы сказала, что в настоящее время состояние моей кожи оценивается на 8, для меня это невероятное улучшение за столь короткий срок».
Фото: depositphotos
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