Девушка с серьезным акне нашла простой способ очистить кожу всего за неделю

Чтобы справиться с проблемой, за последние 10 месяцев Дженнифер потратила тысячи долларов на различные процедуры, включая лазерную и светодиодную терапию, курс химических пилингов, а также аптечную и натуральную косметику для кожи, скорректировала диету, начала принимать БАДы, но ничто не помогало. Ее уверенность в себе таяла на глазах, она не могла выйти из дома без толстого слоя косметики и ненавидела вечером смывать макияж. Уже ни на что не надеясь, она купила черное мыло с древесным углем и маслом чайного дерева в составе, чтобы умываться им. И каково же было ее удивление, когда спустя всего неделю после использования состояние ее кожи значительно улучшилось, а через месяц на ней практически не осталось активных высыпаний.

Фото: facebook Jennifer Wilson

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