Девушка с серьезным акне нашла простой способ очистить кожу всего за неделю
Фото: facebook Jennifer Wilson
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, высыпания сначала появились только на подбородке, но сильно обострились, после того как девушка прошла курс микродермабразии. Ее кожа буквально сошла с ума. Акне у нее было настолько «агрессивным и злым», что она не могла улыбаться, не испытывая боли. «Это была комбинация очень больших, глубоких кистозных прыщей и множества поверхностных воспалений. Моя кожа всегда была красной и болезненной, макияж плохо ложился на нее, поэтому было трудно скрыть все эти несовершенства. До лица было просто неприятно прикасаться, – признается она. – Трудно было говорить. Просыпаясь утром, я смотрелась в зеркало и почти каждый день плакала, глядя на свое отражение. Это был очень травматичный опыт».
Чтобы справиться с проблемой, за последние 10 месяцев Дженнифер потратила тысячи долларов на различные процедуры, включая лазерную и светодиодную терапию, курс химических пилингов, а также аптечную и натуральную косметику для кожи, скорректировала диету, начала принимать БАДы, но ничто не помогало. Ее уверенность в себе таяла на глазах, она не могла выйти из дома без толстого слоя косметики и ненавидела вечером смывать макияж. Уже ни на что не надеясь, она купила черное мыло с древесным углем и маслом чайного дерева в составе, чтобы умываться им. И каково же было ее удивление, когда спустя всего неделю после использования состояние ее кожи значительно улучшилось, а через месяц на ней практически не осталось активных высыпаний.
Фото: facebook Jennifer Wilson
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