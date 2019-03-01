«Прости, мама»: дочь Веры Брежневой Соня Киперман стала брюнеткой

Сравнивать двух эффектных блондинок — Веру Брежневу и ее подросшую дочь — было одним из любимых занятий поклонников певицы. Однако теперь Соня Киперман значительно отличается от всех женщин в семье. «Changes... sorry mom», — написала девушка в блоге под фотографией, на которой она запечатлена брюнеткой.