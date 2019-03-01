«Прости, мама»: дочь Веры Брежневой Соня Киперман стала брюнеткой

Сравнивать двух эффектных блондинок — Веру Брежневу и ее подросшую дочь — было одним из любимых занятий поклонников певицы. Однако теперь Соня Киперман значительно отличается от всех женщин в семье. «Changes... sorry mom», — написала девушка в блоге под фотографией, на которой она запечатлена брюнеткой.
Мнения подписчиков разделились. «Тебе идет», «Красавица, так еще лучше», «Сонечка,ты стала ярче и выразительнее..! Даже характер смелее и веселее..! И прежний цвет тебе очень», — пишут одни. «Соня, зачем? Тебе больше идет, блондинка», «Замучаешься возвращать в старый цвет», «Блондинка мне нравилась больше», — жалеют другие.
Как вам?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram